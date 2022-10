Conheça o aplicativo de preparação física voltada ao Jiu-Jitsu

Share it

Manter uma rotina de treinos e se preparar adequadamente são aspectos imprescindíveis para os atletas de alto nível. Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Fernando Rebane é o CEO do BJJ BLACKSHEEP FIT, aplicativo de preparação física voltada à melhora de performance nos tatames e que foi desenvolvido tanto para os que treinam o esporte profissionalmente e aos praticantes da arte suave. O App oferece treinos, dicas e supervisão no processo de evolução física.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Fernando Rebane explicou como o BJJ BLACKSHEEP FIT ajuda o usuário a ter uma evolução significativa em sua performance nos treinos e assegurou o diferencial do aplicativo em relação aos demais do ramo.

GRACIEMAG: Que benefícios o aplicativo oferece aos usuários no dia a dia?

FERNANDO REBANE: O BJJ BLACKSHEEP FIT oferece treinos semanais completos e vídeos explicativos de todos os treinamentos. Também temos programas que auxiliam no mindset do assinante, testes físicos, técnicas e entrevistas com meus atletas que aderiram ao programa.

O que diferencia o BJJ BLACKSHEEP FIT dos demais aplicativos do ramo?

Acredito que o nosso treino seja o mais completo, já que nossa periodização trabalha com progressão de cargas e repetições e leva em consideração o pico da performance nos campeonatos. Trabalhamos força básica, potência com exercícios de levantamento olímpico e treinos metabólicos que abrangem todos os sistemas energéticos do nosso organismo.

Como o Black Sheep pode ajudar o usuário a ter uma melhora de desempenho nos treinos?

Todos os treinos são testados por mim antes e depois pelos atletas profissionais ingressam nos treinamentos. Confio tanto na minha metodologia que eu mesmo faço o treino que está disponível no aplicativo.

Por que você tomou a iniciativa de criar o Black Sheep?

Sou faixa-preta de Jiu-Jitsu e proprietário da Crossfit Black Sheep. Há muito tempo, treino atletas de elite do crossfit nacional e, em 2018, o Dimitrius Souza, lutador da Alliance, me procurou para fazer a preparação física dele. A partir daí, comecei a encaixar as peças desse quebra-cabeça que é a preparação física para o Jiu-Jitsu. O crossfit deixa o atleta de Jiu-Jitsu muito cansado, então comecei a estudar e a testar as melhores formas de chegarmos ao pico da performance do atleta nas principais competições. E tenho cuidado de vários atletas de alto rendimento.

Confira no vídeo abaixo o bicampeão mundial de Jiu-Jitsu Erich Munis em preparação física com a metodologia de treinos desenvolvida pelo BJJ BLACKSHEEP FIT: