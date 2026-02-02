Como Vitor Terra aprendeu a preservar a defesa pessoal em suas aulas

Share it

Professor da escola Gracie Terra, o faixa-preta carioca Vitor Terra procura não desperdiçar um minuto quando divide o tatame com seu mestre Rickson Gracie.

De volta da Flórida, onde ganhou seu quinto grau das mãos de Rickson e levou uma turma de alunos para beber da fonte, o professor contou o que aprendeu de especial em mais um período de treinos valiosos por lá.

“Na primeira vez que consegui marcar essa visita ao mestre Rickson, em 2024, viajei com dois alunos. Na vez seguinte, outros se interessaram e o grupo subiu para cinco. Acabou que virou uma viagem quase bimestral. Todo dia que passo com ele no tatame se parece com um ano de doutorado. Sem falar na energia que nos renova”, reflete Terra.

Com as visitas constantes, Vitor pode perceber que, a cada aula, Rickson parece aperfeiçoar suas defesas, e mostra sempre um movimento ou detalhe que ele, Terra, nunca havia visto antes.

Um dos mantras mais valorizados atualmente por mestre Rickson, que anunciou recentemente que seu livro “Respire” vai virar filme, escrito e dirigido pelo premiado cineasta brasileiro Marcelo Galvão, revela um pouco da mentalidade do mestre.

Antigamente, os defensores do Jiu-Jitsu eram instruídos a lutar para vencer. Hoje, com a arte consagrada por todo o planeta, o mandamento é vencer sem precisar lutar. É o que Rickson Gracie sempre reforça em seus discursos. Para o mestre, a luta mais importante hoje para quem ensina Jiu-Jitsu é atrair as crianças, os tímidos, homens inseguros em geral e as mulheres, que raramente saem de casa à noite 100% tranquilas.

“Comecei a estudar defesa pessoal com o Royler e a cada ano que passa dou mais valor a esses ensinamentos”, diz Terra. “Eu vejo como um grande privilégio cada oportunidade que tenho de estar com Royler e Rickson e ouvi-los sobre Jiu-Jitsu.”

Como os antigos mestres da família sempre disseram, a autoconfiança é o prêmio mais valioso para quem treina Jiu-Jitsu”, lembra Terra. “Por isso a defesa pessoal na nossa equipe é abordada com consistência. Afinal, é um conhecimento fundamental para empoderar os alunos fracos e as crianças”, conclui o professor da Gracie Terra, com filiais no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca), Petrópolis, Vassouras, Resende, Pernambuco, Portugal, Flórida e Nova Jersey.

Saiba mais sobre a equipe em https://www.instagram.com/Gracieterrajj/

