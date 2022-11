Bibiano Fernandes pronto para novo desafio no One FC

Share it

Tricampeão mundial de Jiu-Jitsu e craque do MMA, Bibiano Fernandes (24v-5d) estará em ação nesta sexta-feira, 18 de novembro. O brasileiro de 42 anos terá pela frente o filipino Stephen Loman (15v-2d), em luta do card principal do One on Prime Video 4: Abbasov x Lee, a ser disputado em Singapura. O duelo é válido pelo peso-galo.

Bibiano está de volta à ativa oito meses depois de sua apresentação mais recente no cage. Em março deste ano, o manauara foi nocauteado pelo compatriota John Lineker aos 3min40s do seguro round e perdeu o cinturão da categoria. Desta vez, Bibiano medirá forças com um adversário 12 anos mais jovem e que está invicto na modalidade desde 2016. A tendência é que o confronto seja um clássico duelo entre grappler e striker, especialistas na luta agarrada e trocação, respectivamente.

Apesar de defender uma sequência de dez vitórias no MMA – duas delas no One – Loman jamais enfrentou um lutador do calibre de Bibiano, que já foi duas vezes campeão do One e defendeu o cinturão da divisão com sucesso em 11 oportunidades, recorde histórico da organização. Os dois reinados de Fernandes somados duram 2.924 dias, outro feito inédito na companhia.

Antes da derrota para Lineker, Bibiano contabilizava dois triunfos consecutivos, ambos sobre o rival Kevin Belingon. No último embate entre eles, o manauara finalizou em sua especialidade: mata-leão. Ao longo de sua carreira profissional, o veterano venceu nove lutas por finalização – quatro delas no mata-leão.

Diante da superioridade em relação ao adversário no setor, a luta agarrada é o caminho a ser explorado por Bibiano. Ex-campeão do Brave FC, Loman é um striker de alto nível, fisicamente prendado e tem poder de nocaute com golpe singular. O filipino ainda não foi realmente ameaçado no One e fez os adversários sucumbirem ao seu poder de fogo.

Como é nocauteador de origem, Loman tentará manter a luta em pé e deve utilizar formas de manutenção de distância a fim de rechaçar uma aproximação do brasileiro. Loman tem quilometragem consideravelmente menor do que Fernandes no esporte e tem mais capacidade de absorção de danos. Qualquer brecha em pé pode ser fatal para Bibiano, que está com 42 anos e foi nocauteado há cerca de oito meses.

Para se reabilitar na organização, Bibiano terá que apresentar seu Jiu-Jitsu ao filipino, que não é tão lapidado na luta agarrada e pode se expor caso esteja em desvantagem no solo. Bibiano adaptou seu jogo de kimono ao MMA ao longo dos anos e costuma aproveitar as falhas dos adversários para progredir de posição ou finalizar. O manauara afirmou que qualquer vacilo será fatal para o adversário.

“Eu tenho certeza que o meu grappling é muito superior ao dele” declarou Bibiano. “Tenho certeza que ele está trabalhando bastante para não ser derrubado. Eu estou preparado e focado para essa luta. Treinei muito a parte em pé e o meu jogo de chão. Eu vou testar o grappling, o wrestling e o striking dele. Tenho certeza que vou fazer uma boa luta contra ele. Se ele bobear, vou finalizá-lo”, concluiu o ex-campeão.

Confira no vídeo abaixo momentos da vitória de Bibiano Fernandes sobre Martin Nguyen, em março de 2018: