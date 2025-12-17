Após temporada vitoriosa, Leo Gosling revela os segredos da consistência no Jiu-Jitsu

Share it

O segundo semestre de 2025 foi especial para o professor de Jiu-Jitsu Leo Gosling, da Gracie Barra Davie. O faixa-preta conquistou três títulos em sequência, tanto no superpesado, como também na categoria absoluto. A façanha ocorreu em Opens da IBJJF: Tampa, Nova Jersey e Nova York. Isso sem contar dois vice-campeonatos em Atlanta. Leo ainda se tornou campeão mundial pela federação PBJJF, consolidando uma das melhores temporadas de sua carreira.

“A final do absoluto no Tampa Open foi um dos pontos principais dessa trajetória”, analisa Gosling. “Enfrentei o grande atleta Tarsis de Paula, líder da Elementum Jiu-Jitsu. Com profundo controle emocional e visualização positiva, entrei confiante e executei exatamente o plano que treinei, resultado de um período de muita evolução técnica e psicológica.”

Leo destaca que essa performance só foi possível graças aos treinos intensos com seu mestre, o faixa-preta Rafael Gordinho. “Foram treinos fundamentais para o refinamento do meu jogo e das minhas estratégias. Também vale ressaltar a parceria diária com Rodrigo “Beiço” Rosa, cujo ritmo e experiência foram essenciais na preparação, assim como minha parceria de mais de 15 anos com o preparador físico Henrique Brum. O treino de força que aprendi com o Brum teve grande impacto nos meus resultados recentes.”

Leo encerra o ano em alto nível e segue confiante na busca pelo título mundial da IBJJF em 2026. Aproveitamos o ótimo momento do atleta para realizar uma reveladora entrevista sobre os pilares da consistência no Jiu-Jitsu de competição. Confira a seguir!





GRACIEMAG: Como você lida emocionalmente com o resultado de uma luta/competição?

Encaro o resultado de forma muito objetiva. Vitória ou derrota não definem quem eu sou, mas mostram onde estou naquele momento. Quando venço, sigo com os pés no chão. Quando perco, faço uma análise fria: o que funcionou, o que não funcionou e o que precisa ser ajustado. Uso muito o controle mental, conversa interna positiva e visualização. Isso me ajuda a virar a chave rápido e manter o foco na próxima batalha, sem carregar frustração ou euforia excessiva.



Após uma sequência de conquistas, você faz algo especial para continuar motivado e evitar a acomodação?

Sim. Eu mudo o foco do resultado para o processo. Metas novas, ajustes técnicos, pequenos detalhes no jogo e desafios diferentes nos treinos. Além disso, lembrar de onde eu vim e das dificuldades que enfrentei me mantém humilde e faminto. A vitória não é um ponto final, é só mais um degrau.

Lesões podem comprometer uma sequência vitoriosa, não é mesmo? Como você blinda o corpo e a saúde?

Lesão raramente é só azar. Claro que o risco existe, mas eu trabalho muito para reduzir isso. Escuto meu corpo, faço fortalecimento, preparo físico específico, recuperação adequada e sei a hora de aliviar. Treinar inteligente é tão importante quanto treinar duro. Voltar inteiro pra casa é parte da estratégia de longo prazo.

Que dicas você daria a quem vive uma sequência de derrotas?

Primeiro: não confunda resultado com valor pessoal. Segundo: volte ao básico. Ajuste fundamentos, rotina, alimentação, descanso e mental. Muitas vezes a derrota é um pedido de ajuste, não de desistência. E, principalmente, cerque-se de pessoas e professores que sejam honestos com você, não apenas motivacionais.

Quando se vence muito, o jogo fica previsível. Como lidar com isso?

Evoluindo constantemente. Eu nunca me apego a um único caminho. Mesmo tendo um jogo forte, estou sempre desenvolvendo variações, entradas diferentes e novas respostas. O objetivo não é esconder o jogo, é estar sempre um passo à frente. Quem estuda só o que você faz hoje, chega atrasado amanhã.