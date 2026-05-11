Brasileiro de Equipes resgata nostalgia do Jiu-Jitsu e consagra Carlson Gracie campeã na LJJB

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O tradicional clima do Brasileiro de Equipes voltou a tomar conta do Jiu-Jitsu no último sábado (9), no Club Municipal, na Tijuca (RJ). Em uma atmosfera marcada pela nostalgia, arquibancadas lotadas e torcidas vibrantes, a Liga de Jiu-Jitsu Brasileiro (LJJB) resgatou um dos formatos mais emblemáticos da arte suave nacional e coroou a equipe Carlson Gracie como campeã da disputa por equipes.

A competição se desenrolou ao fim da segunda etapa da LJJB, a Copa do Brasil, que reuniu ao longo do dia o Festival Kids e disputas de alto nível envolvendo atletas das faixas coloridas à preta. Mas foi o retorno do Brasileiro de Equipes, em formato inspirado no tradicional torneio que marcou época no calendário da CBJJ, que roubou a cena e mexeu com a memória afetiva dos fãs do esporte.

A LJJB promoveu a competição em caráter de projeto piloto, reunindo atletas juvenis faixa-azul em confrontos eletrizantes. Participaram do torneio as equipes Carlson Gracie, Double Five, De la Riva e Infight, que transformaram o ginásio em um verdadeiro caldeirão com o espetáculo das torcidas. Após 15 confrontos intensos e muito Jiu-Jitsu de alto nível, a Carlson Gracie levou a melhor e conquistou o título da competição. Sob liderança dos professores Rodrigo Totti e Nathan Tavares, a equipe faturou também a premiação de R$ 2 mil.

Entre os destaques individuais da equipe campeã estiveram João Pedro Gomes, vencedor da categoria peso-galo/pluma (até 58,5kg), Kauê da Silva Cavalcanti no peso-pena/leve (até 69kg), Luckas Rigueto no peso-médio/meio-pesado (até 79,3kg), Diego Alves dos Santos no peso-pesado/super pesado (até 89,3kg) e Miguel Lagrotta Cavalcante no pesadíssimo (acima de 89,3kg).

Presidente da LJJB, Marcelo de Deus celebrou o sucesso do retorno do Brasileiro de Equipes e destacou a energia vivida no ginásio durante a competição. “As torcidas fizeram um show na arquibancada, cada um torcendo para sua equipe com respeito. Parabenizo a Carlson Gracie, equipe campeã, com todos os atletas fazendo grandes lutas. Um atleta que teve bastante destaque foi o João Pedro, aluno do professor Rodrigo Totti, que fez duas lutas, com duas vitórias, finalizando em ambas”.

Double Five domina Copa do Brasil

A Copa do Brasil, realizada paralelamente ao Brasileiro de Equipes, também foi um dos grandes destaques da segunda etapa da LJJB. Com lutas de alto nível durante grande parte do dia, a competição reuniu atletas das faixas coloridas e da faixa-preta em disputas bastante equilibradas.

O grande destaque do torneio foi a equipe Double Five, que encerrou sua participação com uma campanha dominante ao conquistar 46 medalhas de ouro, 27 de prata e 23 de bronze. Carlson Gracie e Spirit Fight completaram o pódio geral por equipes no quadro de medalhas, considerando as disputas com e sem kimono.

Outro momento marcante da competição foi o retorno de Márcio de Deus aos tatames. Renomado treinador e líder da Infight, ele conquistou a medalha de ouro em sua categoria após vencer sua luta por pontos. Desta vez competindo dentro da área de luta, Márcio chamou atenção pela atuação e também pelo exemplo de determinação dado aos jovens atletas presentes no evento.

Após realizar sua segunda etapa em 2026, a Liga de Jiu-Jitsu Brasileiro já tem novo encontro marcado. No dia 8 de agosto, novamente no Club Municipal, na Tijuca, acontece o Sul-Americano De La Riva Cup.