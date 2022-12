A saída da gravata que Leão Teixeira aprendeu com Carlson Gracie

Share it

Aluno de Rolls Gracie, o faixa-coral Leão Teixeira é um dos grandes expoentes do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. Para a aula de hoje, Leão preparou uma saída da gravata que aprendeu com o mestre Carlson Gracie.

“O Carlson dizia que esta era a defesa predileta dele, de todas que aprendeu com seu tio Helio”, recorda Leão Teixeira.

Repare que o primeiro passo ensinado por mestre Leão Teixeira é manter o equilíbrio para não ser derrubado pelo adversário. Em seguida, Leão coloca uma mão no quadril e a outra um pouco acima da panturrilha do oponente. Depois, ajoelha com a perna de trás para desequilibrar o agressor. Ao cair por cima, o faixa-coral monta, pressiona o rosto do adversário com o pulso e se desvencilha da pegada. Na sequência, Leão encaixa o armlock.

