A façanha de Victor Hugo: finalização não decidia absoluto desde Mundial 2009

O astro cearense Victor Hugo Costa foi o grande nome do Campeonato Mundial 2023. O pupilo de Xande Ribeiro assumiu o trono vago do absoluto masculino na faixa-preta e foi coroado na Pirâmide de Long Beach, na Califórnia, no último domingo, 4 de junho. Victor Hugo finalizou Erich Munis com um plástico leglock na final do aberto e conquistou o título mais almejado da modalidade.

Com a vitória sobre Erich Munis, Victor Hugo alcançou o feito que o seu professor Xande Ribeiro realizou em duas edições de Mundial (2006 e 2008). No entanto, o cearense conseguiu um feito raro que nem mesmo Xande concretizou em seus tempos áureos.

Victor Hugo se tornou apenas o terceiro lutador a vencer por finalização na final do absoluto. Antes, apenas Roger Gracie e Rodrigo Comprido tinham liquidado a fatura na grande decisão do aberto.

Roger foi ainda mais eficiente. O atleta da Gracie Barra finalizou o mesmo adversário em duas finais de absoluto. Na edição de 2007, Roger finalizou Romulo Barral com um estrangulamento pelas costas.

Em 2009, Roger foi avassalador novamente e estrangulou Barral com um ataque da montada para faturar seu oitavo título mundial na faixa-preta.

Rodrigo “Comprido” Medeiros foi o primeiro, o pioneiro neste quesito. Quando defendia a bandeira da Alliance, “Comprido” finalizou Roberto “Roleta” Magalhães com uma chave americana de pé. No ano seguinte, o atleta formado por Romero “Jacaré” Cavalcanti conquistaria seu segundo anel prateado, em vitória por pontos contra Fernando Margarida.

Finalizações na grande disputa do ouro absoluto masculino em Mundiais da IBJJF:

1999: Rodrigo Comprido e sua chave americana de pé em Roberto Roleta

2007: Roger Gracie e seu estrangulamento pelas costas em Romulo Barral

2009: Roger Gracie e seu estrangulamento da montada em Romulo Barral

2023: Victor Hugo Costa e seu leglock em Erich Munis