O campeão do Abu Dhabi Grand Slam que odiava treinar Jiu-Jitsu

Rafael Borges, de 18 anos, protagonizou uma estreia avassaladora na faixa-marrom. Apenas uma semana depois de ser graduado ao conquistar o ouro duplo roxa no Mundial 2023, Rafael se consagrou campeão do Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro. O campeonato organizado pela AJP foi disputado nos dias 9, 10 e 11 de junho, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico.

O atleta da Dream Art finalizou quatro lutas sem sofrer ponto para faturar o ouro na categoria até 85kg. Ele fechou a final com o amigo Gabriel Galvão, seu parceiro de equipe. Em entrevista exclusiva ao GRACIEMAG.com, Rafael Borges comentou os detalhes da estreia impactante na faixa-marrom.

“Foi uma sensação boa, porém não fiquei surpreso com o resultado. Eu sabia que iria ser campeão, chorei no momento da vitória porque eu prometi que venceria e realmente consegui o título”, relembrou Borges.

Ele manteve o embalo após brilhar na Califórnia e optou por se aventurar numa competição de alto nível contra adversários mais experientes.

“O Grand Slam do Rio de Janeiro é um evento renomado, por isso achei crucial participar do torneio. Eu já esperava um bom desempenho. Foi apenas uma semana depois do Mundial, então eu estava bem preparado, só descansei um pouco para competir da melhor forma possível”, afirmou o campeão.

O popular “BG” é natural de Piracicaba, São Paulo, e integra o time da Dream Art desde agosto de 2021. Ele foi formado pelo próprio pai, o faixa-preta Osvaldo Borges, no CT Borges BJJ. O promissor faixa-marrom começou a treinar por insistência do pai para recuperar a autoestima.

“Comecei a treinar forçado pelo meu pai, mas eu odiava no início. Eu era obeso e sofria muito bullying. Graças ao Jiu-Jitsu, recuperei a autoconfiança e nunca mais deixei o esporte”, relatou Rafael.

Borges faz um ano irretocável até o momento. Além do Mundial, ele boletou o ouro duplo no Pan e no Brasileiro na faixa-roxa. Apesar de competir no peso médio em competições da IBJJF, Rafael tem se destacado nos abertos dos campeonatos mais importantes da modalidade.

“Eu me sinto muito bem no peso médio, mas também adoro lutar o absoluto porque é desafiador e isso me deixa ainda mais motivado. Eu sempre penso quando vou competir no aberto: sou menor do que eles, mas vou vencer mesmo assim. Isso é algo que me move”, contou o representante da Dream Art.

O faixa-marrom de 18 anos é conhecido pela pujança física e tem um Jiu-Jitsu clássico. É um passador nato, mas também usa a guarda fechada como trunfo para raspar e finalizar. Rafael tem os estrangulamentos como principais armas de seu arsenal. O ímpeto ofensivo contra oponentes mais pesados tem sido diferencial para coroar o lutador na categoria e no absoluto. Além do lado esportivo, Borges destacou a preparação mental como um dos pontos que mais aprimorou nesta temporada.

“Evoluí a minha parte mental e me aproximei mais da minha família nesse ano. Esses fatores foram essenciais para eu alcançar um desempenho brilhante”, finalizou Rafael Borges.