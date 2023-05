WNO 18: Nicholas Meregali crava previsão e finaliza Pedro Marinho

Share it

Nicholas Meregali provou novamente a periculosidade de seu Jiu-Jitsu. Com o kimono, o craque gaúcho precisou de cinco minutos para finalizar Pedro Marinho com um triângulo da montada na luta principal do Tezos WNO 18. O evento foi disputado na noite de quinta-feira, 18 de maio, em Oklahoma City, nos Estados Unidos.

Meregali previu que finalizaria o atleta da Gracie Barra com este ataque. Ele estampou um triângulo nas costas de seu kimono e, após a vitória, confirmou que pretendia finalizar Pedro Marinho desta forma.

Logo nas primeiras interações, Nicholas puxou para a guarda. No entanto, Pedro impôs um ritmo acelerado, surpreendeu Meregali e quase pegou as costas. Contudo, o atual campeão absoluto do Mundial e do Pan defendeu a investida do oponente e caiu por cima na meia-guarda. Desse momento em diante, Nicholas dominou todas as ações do combate. Meregali partiu para a montada e encaixou o bote para liquidar a fatura.

Na entrevista pós-luta, Meregali, que não vai competir no Mundial 2023, desafiou o próximo campeão mundial absoluto para um confronto com bolsa de 20 mil dólares (cerca de R$ 100 mil), a ser realizado no próprio evento Who’s Number One. O astro reforçou que o intuito do duelo é descobrir quem é hoje o rei do Jiu-Jitsu.

No auge de seus 39 anos, Rafael Lovato Jr protagonizou um desfecho magistral contra Helder Cruz na luta co-principal da noite. O americano estava em desvantagem na luta até que fez uma transição da guarda fechada para as costas. Em seguida, Lovato aplicou o mata-leão e boletou o triunfo por finalização.

Além de Meregali, outros dois brasileiros estiveram em ação no evento. Ruan Alvarenga foi finalizado por Dante Leon no mata-leão, e Francisco Lo derrotou William Tackett na decisão dos árbitros.

Confira abaixo os resultados:

Tezos WNO 18

Oklahoma City, Estados Unidos

18 de maio de 2023

Nicholas Meregali finalizou Pedro Marinho com um triângulo

Rafael Lovato Jr finalizou Helder Cruz com um mata-leão

Tubby Alequin derrotou Alex Enriquez por decisão dos árbitros

Izaak Michell derrotou Jacob Couch por decisão dos árbitros

Dante Leon finalizou Ruan Alvarenga com um mata-leão

Francisco Lo derrotou William Tackett por decisão dos árbitros