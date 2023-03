Vitor Terra e os segredos para passar a guarda Z

Share it

Você e os seus parceiros de treino curtem estudar os recursos da guarda Z, quando o joelho funciona como um escudo para bloquear a chegada do adversário ao cem-quilos? No camp serrano da Gracie Terra, realizado no último fim de semana em Corrêas, no Rio, os professores Vitor Terra e Guto Nunes apuraram ataques e defesas da posição, com destaque para essa técnica que bloqueia os joelhos do adversário e facilita a passagem de guarda.

“Um dos principais detalhes ao jogar contra a guarda Z é matar o braço de cima para o guardeiro não poder mexer o cotovelo. Nisso, a outra mão só completa travando”, ensina o professor GMI Vitor Terra.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.