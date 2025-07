Virtudes do Jiu-Jitsu viram super-heróis em livro para a garotada

Share it

Faixa-preta desde 2014, o professor João Paulo Ferreira convivia com um pensamento, que volta e meia fazia cosquinhas na sua mente.

“Por que a criançada da minha equipe precisa vibrar com filmes de ‘Karatê Kid’ e heróis de outras artes marciais? Por que não existem personagens cativantes para a turminha do Jiu-Jitsu?”

A ideia cresceu, foi parar no papel, e o projeto se transformou numa fábula criativa, com tintas épicas e desdobramentos.

“O livro se chama ‘Bravus – Os Guardiões do Espírito do Jiu-Jitsu’, e trata-se de uma obra infanto-juvenil ilustrada, com linguagem acessível, estilo épico e narrativa envolvente”, conta João Paulo, fundador da liga esportiva da Professional Brazilian Jiu Jitsu Federation (PBJJF), junto com o campeão Max Gimenis.

“O livro, em fase de produção, vai procurar unir fantasia, cultura global e os valores fundamentais do Jiu-Jitsu, como coragem, liberdade, honra, disciplina, sabedoria e proteção. A história acompanha seis jovens de diferentes partes do mundo que são convocados para proteger o Espírito do Jiu-Jitsu de uma ameaça invisível: a Névoa de Draken, que tenta apagar a paixão e os valores da arte marcial. Tudo culmina no torneio mundial da PBJJF, o maior palco simbólico da luta pelo bem. Mais do que um livro, ‘Bravus’ pretende ser uma ferramenta educativa e inspiradora para atletas, crianças e famílias que enxergam o Jiu-Jitsu como um caminho de transformação”, explica o criador.

Com personagens bem desenhados e com características próprias, a fábula ainda promete gerar bonecos, brinquedos e mascotes fantasiados, que vão circular pelos tatames dos campeonatos da PBJJF, interagindo com a criançada e os demais atletas.

Mas será que alguma personagem foi inspirado em lutadores da vida real? E o vilão, nasceu de alguma situação tensa? O dirigente responde a GRACIEMAG que não:

“Os mestres da fábula e os jovens Bravus não foram inspirados em pessoas reais, mas representam virtudes que vemos no tatame todos os dias”, diz João. “Já Draken é tudo aquilo que ameaça os verdadeiros valores e espírito do Jiu-Jitsu e dos benefícios do esporte.”

O livro, no início, destaca que o verdadeiro Jiu-Jitsu vai além de técnicas e lutas. É uma filosofia de vida fundamentada em seis valores essenciais, a saber:

● Coragem

● Liberdade

● Honra

● Disciplina

● Proteção

● Sabedoria

Essa força vital é chamada de Espírito do Jiu-Jitsu, uma luz invisível que guia praticantes e os transforma de dentro para fora. A PBJJF é então apresentada como a guardiã mundial desse espírito, um palco sagrado onde os valores do esporte são cultivados e protegidos.

Surge então o vilão Draken, uma entidade maligna que não ataca com violência física, mas com palavras desmotivadoras e ilusões que corrompem o ânimo, a ética e a paixão dos lutadores. Ele espalha uma névoa invisível que atinge crianças, atletas, professores e até os mestres mais experientes, tirando-lhes o brilho nos olhos e o entusiasmo pelo treino. Seu objetivo é extinguir o Espírito do Jiu-Jitsu e transformar o esporte em uma atividade vazia e sem propósito.

Diante da ameaça crescente, os Mestres Kael e Naro, guardiões ancestrais da sabedoria do Jiu-Jitsu, são enviados para reunir jovens capazes de restaurar o equilíbrio. Em diferentes partes do mundo, crianças e adolescentes excepcionais despertam poderes ligados aos valores do Jiu-Jitsu, recebendo medalhões mágicos que brilham com a energia de seus espíritos.

Os personagens são Atlas, Eagle, Valente, Zumi, Kanu e Koa, e se espalham pelos cantos do planeta:

* Atlas (América do Sul) — representa a Coragem, após salvar sua vila de uma enchente e receber o primeiro medalhão.

* Eagle (América do Norte) — herda a Liberdade do pai e desenvolve uma visão aguçada

que o guia no caminho do bem.

* Valente (Europa) — defende a Honra com firmeza durante um torneio e inspira justiça e retidão.

* Zumi (Coreia do Sul) — manifesta a Disciplina em sua prática impecável, e por vezes silenciosa.

* Kanu (África) — conecta-se à terra e à sua ancestralidade, despertando o poder da

Proteção.

* Koa (Oceania) — em contato com os oceanos e sua linhagem indígena, assume o

papel da Sabedoria.

Esses seis jovens formam a Liga Bravus, e cada medalhão carrega um fragmento do Artefato do Espírito, uma chave mística capaz de selar Draken para sempre. Reunidos em um dojo secreto, os Bravus treinam intensamente com Kael e Naro, aprendendo

a unir seus poderes e superar juntos os efeitos da Névoa de Draken.

O ponto culminante da história acontece no Mundial da PBJJF, onde atletas de todos os continentes se reúnem. Draken decide lançar sua última e mais poderosa investida, espalhando sua névoa para corromper o evento e apagar o Espírito do Jiu-Jitsu.

Como nossos heróis sairão dessa enrascada?

O livro está em fase final de produção. Siga PBJJF nas redes para garantir o seu e saber mais sobre a história e as personagens. Oss!