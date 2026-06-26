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Cristiano Ronaldo não bebe leite

25/06/2026    |    Escrito por: Marcelo Dunlop

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Aos 41, o goleador português Cristiano Ronaldo é um ídolo dos fãs de futebol e uma inspiração para quem treina Jiu-Jitsu após os 40 anos.

Autor de dois gols contra o Uzbequistão na Copa do Mundo 2026, Cristiano coleciona recordes, feitos e está sempre renovando suas metas. Sua última façanha foi se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes, desde 2006. O próximo feito está no radar: atingir, em alguns meses, o milésimo gol.

O craque de Portugal nutre ainda um sonho pessoal e afetivo: quer, um dia, dividir os gramados com o filhão mais velho, Junior, de 16 anos.

Nada disso, contudo, cai do céu. A receita do homem da camisa 7 é aquela velha conhecida: o equilíbrio. Um equilíbrio ferrenho, com muito esforço e o dobro de repouso, com descansos durante o dia e muito sono à noite.

Cristiano, que coleciona dez gols em Copas do Mundo, tampouco escorrega no cardápio. Ele não consome leite ou derivados, por exemplo. E não ingere açúcar. Doces e sorvetes industrializados? Vetados. Biscoito de chocolate ou recheado? Zero. Refrigerante? Suco de caixinha? Jamais. O artilheiro tampouco come arroz branco ou comidas com farinha, como massas e pães. Pizza, sanduíches e batatinhas fritas? Jamais.

Cristiano treina o mata-leão com Royce em 2012, na Califórnia. Foto: Acervo Royce Gracie

Em compensação, a lista de “sim” do goleador do Al Nassr da Arábia Saudita é saborosa.

De acordo com o italiano Giorgio Barone, chef e cozinheiro que foi responsável pelo cardápio do atacante por anos, Cristiano começa seus hábitos por um macete clássico: a hidratação constante, com água aos litros ao longo do dia.

O craque é, como os Gracie, um devorador de boas frutas. Ama em especial o abacate, com suas gorduras boas, potássio, vitaminas. Come ovos e carnes magras como frango (grelhado) e peixe (sempre fresco), que são fontes de proteína, e não descuida dos vegetais e saladas de folhas verdes. Ele também se permite umas raras xícaras de café – sempre sem açúcar.

“Açúcar, nem no café. O açúcar é um veneno para o corpo”, reforça o chef Barone, que lembra que tais restrições não devem ser vistas como temporárias, e sim “hábitos para toda a vida” para quem preza pela saúde.

O astro da Copa do Mundo CR7 com o cozinheiro Barone. Foto: Reprodução Instagram

Ainda de acordo com Giorgio Barone no site Covers, conforme citado na coluna de Luís Curro na “Folha de São Paulo”, CR7 ingere zero bebida alcoólica e tira cinco sonecas diárias de uma hora e meia de duração. Sim, repousar vale mais do que as horas no celular.

Entre os pratos curtidos pelo longevo artilheiro, estão frutos do mar e atum. Um prato apreciado é bacalhau com cebola, ovos mexidos e batatas. Ou tártar de salmão com coco ou crepes de mirtilo, pêra e passas. O jogador, cinco vezes eleito melhor do planeta, também aprecia arroz negro, óleo de coco, atum, azeitonas e tomates. Como lanche de tarde, é adepto de torradas com abacate e outras frutas.

Talento e genética, claro, são fundamentais para ser um atleta e tanto. Mas a alimentação e o equilíbrio são os melhores amigos de quem quer manter a forma e os feitos, nos gramados ou tatames.  

>> Aprenda mais no artigo original:

https://www.covers.com/world-cup/exclusive-interview-giorgio-barone-on-cristiano-ronaldo

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