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Aos 41, o goleador português Cristiano Ronaldo é um ídolo dos fãs de futebol e uma inspiração para quem treina Jiu-Jitsu após os 40 anos.

Autor de dois gols contra o Uzbequistão na Copa do Mundo 2026, Cristiano coleciona recordes, feitos e está sempre renovando suas metas. Sua última façanha foi se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes, desde 2006. O próximo feito está no radar: atingir, em alguns meses, o milésimo gol.

O craque de Portugal nutre ainda um sonho pessoal e afetivo: quer, um dia, dividir os gramados com o filhão mais velho, Junior, de 16 anos.

Nada disso, contudo, cai do céu. A receita do homem da camisa 7 é aquela velha conhecida: o equilíbrio. Um equilíbrio ferrenho, com muito esforço e o dobro de repouso, com descansos durante o dia e muito sono à noite.

Cristiano, que coleciona dez gols em Copas do Mundo, tampouco escorrega no cardápio. Ele não consome leite ou derivados, por exemplo. E não ingere açúcar. Doces e sorvetes industrializados? Vetados. Biscoito de chocolate ou recheado? Zero. Refrigerante? Suco de caixinha? Jamais. O artilheiro tampouco come arroz branco ou comidas com farinha, como massas e pães. Pizza, sanduíches e batatinhas fritas? Jamais.

Em compensação, a lista de “sim” do goleador do Al Nassr da Arábia Saudita é saborosa.

De acordo com o italiano Giorgio Barone, chef e cozinheiro que foi responsável pelo cardápio do atacante por anos, Cristiano começa seus hábitos por um macete clássico: a hidratação constante, com água aos litros ao longo do dia.

O craque é, como os Gracie, um devorador de boas frutas. Ama em especial o abacate, com suas gorduras boas, potássio, vitaminas. Come ovos e carnes magras como frango (grelhado) e peixe (sempre fresco), que são fontes de proteína, e não descuida dos vegetais e saladas de folhas verdes. Ele também se permite umas raras xícaras de café – sempre sem açúcar.

“Açúcar, nem no café. O açúcar é um veneno para o corpo”, reforça o chef Barone, que lembra que tais restrições não devem ser vistas como temporárias, e sim “hábitos para toda a vida” para quem preza pela saúde.

Ainda de acordo com Giorgio Barone no site Covers, conforme citado na coluna de Luís Curro na “Folha de São Paulo”, CR7 ingere zero bebida alcoólica e tira cinco sonecas diárias de uma hora e meia de duração. Sim, repousar vale mais do que as horas no celular.

Entre os pratos curtidos pelo longevo artilheiro, estão frutos do mar e atum. Um prato apreciado é bacalhau com cebola, ovos mexidos e batatas. Ou tártar de salmão com coco ou crepes de mirtilo, pêra e passas. O jogador, cinco vezes eleito melhor do planeta, também aprecia arroz negro, óleo de coco, atum, azeitonas e tomates. Como lanche de tarde, é adepto de torradas com abacate e outras frutas.

Talento e genética, claro, são fundamentais para ser um atleta e tanto. Mas a alimentação e o equilíbrio são os melhores amigos de quem quer manter a forma e os feitos, nos gramados ou tatames.

>> Aprenda mais no artigo original:

https://www.covers.com/world-cup/exclusive-interview-giorgio-barone-on-cristiano-ronaldo