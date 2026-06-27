A lição de humildade, garra e Jiu-Jitsu na visita do rei da Inglaterra ao tatame de Roger Gracie

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Em 1968, a rainha Elizabeth II encontrou Pelé no Maracanã, para um jogo amistoso entre cariocas e paulistas no Rio de Janeiro.

Em 2026, mais de meio século depois, foi a vez de Charles III, seu filho, visitar outro grande ídolo do esporte em seu templo.

O rei da Inglaterra adentrou a escola de Jiu-Jitsu de Roger Gracie no início da tarde de quarta, 24 de junho, no distrito londrino de Hammersmith. Cortês e respeitoso, Charles não descalçou seus belos sapatos de couro marrom, mas usou capas descartáveis para não pisar no tatame, de cor azul vibrante como seu terno bem cortado.

O monarca de 77 anos testemunhou uma aula de defesa pessoal do atual campeão da família, considerado por muitos o maior faixa-preta da era da IBJJF. E ainda sorriu ao ver Roger em sua especialidade – a montada.

Com a visita, o rei procurou demonstrar seu apoio a uma organização beneficente que leva a arte marcial para militares da ativa e veteranos de guerra, a Reorg. A organização foi criada pelo faixa-preta Sam Sheriff, veterano do corpo de fuzileiros navais do país, os Royal Marines.

Charles conversou com alunos de todas as faixas, e ouviu de professores, instrutores e militares que treinam com Roger e seu pai, Maurição, sobre os benefícios físicos, mentais e sociais da arte popularizada no mundo pelos Gracie.

Para coroar a tarde, eram cerca de uma e quinze quando o rei da Inglaterra terminou por conceder a faixa-preta ao novo graduado da academia, Trent Scanlen, instrutor da Reorg. Roger pediu a palavra e surgiu com um presente ao rei – uma reluzente faixa-branca, pela sua presença na academia e sua primeira aula teórica:

– No Jiu-Jitsu, como na carreira militar, toda jornada começa com um primeiro passo. É que essa faixa representa, um presente simples – discursou Roger.

Charles agradeceu com um sorriso aberto e a movimentou como uma espada, sob aplausos calorosos dos presentes. O presente envolveu diversos significados, de parte a parte: humildade do monarca, compreensão de todos sobre esforço, paciência e hierarquia. Uma atitude de pura nobreza, em uma palavra.

O faixa-roxa Tinie Tempah, rapper britânico e compositor, foi um dos célebres alunos que trocou ideias com Charles. Ele reforçou na conversa com o monarca a capacidade do Jiu-Jitsu de resgatar e dar um norte a jovens que perambulam nas ruas da Inglaterra, em contato perigoso com os maus hábitos e a criminalidade.

Após observar as demonstrações técnicas de Roger, Braulio Estima e o treino de outros astros do Jiu-Jitsu europeu, Charles comentou que as pegadas no kimono o faziam lembrar suas sessões de treino físico e esportivo nos seus tempos na Marinha, entre 1971 e 1976. O rei, que era durão no cabo-de-guerra, pelo visto se daria bem nas raspagens e estrangulamentos.

Na escola do faixa-preta formado por Carlos Gracie Junior, Charles também conheceu alunos que usaram o Jiu-Jitsu para superar desafios físicos, mentais e sociais. Caso de Mark Ormrod, veterano de guerra que perdeu as duas pernas e um braço durante uma explosão no Afeganistão, em 2007, e nos tatames passou a recuperar a autoconfiança e encontrar uma nota rotina, novos desafios e um novo sentido para viver.

“O que o rei pôde ver hoje é como o Jiu-Jitsu se baseia no respeito, na honra e na paciência, e nada mais importa fora disso”, resumiu Ormrod, de 42 anos, hoje um ativo nadador e corredor esportivo. Ele completou:

“É doido pensar em como a arte suave me proporcionou tanta coisa positiva. A oportunidade de me posicionar em combate com outro homem, ou a dádiva de me desafiar de verdade sempre que piso no tatame. Sem falar no presente que é toda essa comunidade que cerca o Jiu-Jitsu. Tive essa sorte de acompanhar o Sam desde o início, e vê-lo fazer sua organização crescer e alcançar milhares de pessoas no mundo, cada uma com sua história de vida, e todas essas pessoas se beneficiaram e viram sua vida melhorar. Graças ao treininho com kimono.”

Confira, a seguir, as cenas da visita do Rei ao campeão soberano do Jiu-Jitsu, Roger Gracie.