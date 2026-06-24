Giovanne Guedes fortalece legado no Jiu-Jitsu e expande trabalho nos Estados Unidos

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Com mais de duas décadas dedicadas ao Jiu-Jitsu, o professor Giovanne Guedes vive uma nova fase da carreira nos Estados Unidos. Há cerca de um ano e meio no país, o faixa-preta brasileiro vem se destacando pelo trabalho desenvolvido nas unidades Alliance San Diego e Alliance Carlsbad, onde consolidou sua metodologia de ensino e formação de atletas.

Em 2025, além de conquistar o título do American National, uma das competições mais relevantes da América do Norte, Giovanne também liderou diversos alunos ao pódio, reforçando sua reputação como treinador de alto rendimento. Para ele, o momento representa a união entre experiência competitiva e evolução como mentor.

“A competição sempre fará parte de quem eu sou. Mas hoje existe algo que me emociona ainda mais: ver meus alunos conquistando seus objetivos. Meu maior legado não serão os títulos que ganhei, mas as vidas que ajudei a transformar através do Jiu-Jitsu”, afirma.

Segundo Giovanne, a adaptação ao mercado americano trouxe novos aprendizados. Ele destaca que, nos Estados Unidos, o Jiu-Jitsu é visto não apenas como esporte competitivo, mas também como ferramenta de desenvolvimento pessoal e qualidade de vida.

“O mercado americano valoriza muito a organização, a experiência do aluno e a construção de comunidade. Meu desafio foi unir a excelência técnica e a mentalidade vencedora do Jiu-Jitsu brasileiro com a capacidade de acolher pessoas comuns que querem melhorar suas vidas”, explica.

Sua metodologia é baseada em três pilares: excelência técnica, fortalecimento mental e desenvolvimento de valores. Para o professor, o objetivo vai além de formar campeões de campeonato.

“Meu objetivo sempre foi formar pessoas capazes de vencer na vida. Quando técnica, mente e caráter caminham juntos, o resultado é inevitável: pessoas mais fortes física, mental e emocionalmente”, destaca.

O reconhecimento pelo trabalho levou Giovanne a um novo passo em 2026: comandar a implantação da Alliance North Scottsdale, no Arizona. Mais uma vez, ele assume o desafio de construir uma academia desde a base, apostando na criação de uma cultura sólida.

“O maior desafio não é construir uma academia. É construir uma cultura. Quero criar um ambiente onde crianças aprendam respeito e coragem, adultos recuperem a confiança e famílias encontrem um lugar saudável para crescer juntas”, concluiu.