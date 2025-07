Referência na Flórida, Felipe Zicro analisa o mercado das escolas de BJJ

Share it

Comandada pelo professor GMI Felipe Zicro, a Alliance Tallahassee acaba de passar por uma super reforma e hoje está entre as mais bonitas e sofisticadas escolas de Jiu-Jitsu da Flórida, nos Estados Unidos. “O mercado está mudando, assim como aconteceu no Brasil, na década de 1990 e 2000, quando as pequenas academias de bairro de musculação e ginástica foram absorvidas pela BodyTech, Cia Athletica, Bio Ritmo e, por último, pela Smart Fit”, analisa Zicro. “Vemos agora esse fenômeno acontecer com as recém inauguradas academias de Jiu-Jitsu da Alliance e da Gracie Barra, que se destacam pelo tamanho, gestão, infraestrutura, segurança, tecnologia, atendimento, programa e entrega de qualidade. Estamos evoluindo para melhorar constantemente nesses quesitos. Quem não estiver atento a essa nova realidade e não quiser ou puder se adaptar vai ter dificuldade para permanecer no mercado.” Confira, a seguir, a entrevista completa com Zicro, um dos primeiros membros da Alliance a migrar para os Estados Unidos com a missão de ensinar Jiu-Jitsu.

GRACIEMAG: Quais são os detalhes da nova academia que mais orgulham você?

FELIPE ZICRO: Conforto, comodidade e atendimento de qualidade! Tanto para os alunos, com um amplo tatame para aprender e treinar, quanto para os pais, que necessitam de um ambiente clean, com infra e segurança. Aliás, na nossa academia os pais são motivados a participar de um dos nossos programas ou fazer exercícios de musculação e cardio enquanto os seus filhos estão em classe. Muitos pais e mães adoram essa comodidade, pois podem também cuidar de si enquanto as crianças estão no tatame.

Quais são as virtudes fundamentais de uma academia de sucesso considerando o atual mercado do Jiu-Jitsu?

Uma academia de Jiu-Jitsu é um business como qualquer outro. E o mercado está mudando, assim como aconteceu no Brasil, na década de 1990 e 2000, quando as pequenas academias de bairro de musculação e ginástica foram absorvidas pela BodyTech, Cia Athletica, Bio Ritmo e, por último, pela Smart Fit. Vemos agora esse fenômeno acontecer com as recém inauguradas academias de Jiu-Jitsu da Alliance e da Gracie Barra, que se destacam pelo tamanho, gestão, infraestrutura, segurança, tecnologia, atendimento, programa e entrega de qualidade. Estamos evoluindo para melhorar constantemente nesses quesitos, e quem não estiver atento a essa nova realidade e não quiser ou puder se adaptar vai ter dificuldade para permanecer no mercado.

O perfil da sua escola se aperfeiçoou ao longo do tempo. Fale um pouco sobre essa evolução e também sobre o atual perfil da academia.

Estou sempre procurando dar o melhor para os clientes. Em relação à parte técnica, a Alliance tem um programa muito bem definido, no qual o iniciante consegue entender todo o processo de aprendizagem. No restante, infraestrutura e a parte operacional foram as evoluções mais significativas ao longo dos anos.

Apesar da necessidade de se atualizar, de buscar a modernização, você costuma dizer que certos pilares fundamentais de uma escola de BJJ jamais devem mudar, correto? Quais são esses pilares?

Para que tenhamos uma academia de referência, os pilares primordiais são; gestão e tecnologia, programas bem definidos para cada perfil de cliente. Atendimento de excelência, ambiente limpo, organizado e acolhedor. E, claro, um bom marketing em cima de tudo isso.

Que dicas você daria ao professor que está começando a empreender no Jiu-Jitsu?

No mercado de academias futuras, escala faz diferença. A tendência portanto é a consolidação em redes. Quem não está atento a isso dificilmente empreenderá com sucesso. Aquele modelo de academias com nome do professor campeão na porta e sem o mínimo de conhecimento de gestão não terá chance contra professores associados a investidores que entendem de negócios. Então, respondendo à pergunta; ser bom na parte técnica é tão importante quanto entender o mercado e se associar a alguma rede ou grupo sério, que ensine sobre números, gestão e padrão de excelência.