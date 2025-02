Referência em Manaus, Luis Neto fala sobre os benefícios do Jiu-Jitsu

Share it

Uma conversa reveladora com o professor GMI Luis Neto, que comanda a academia LNJJ, além de um famoso projeto social, em Manaus, no Amazonas. Conhecido por um jogo de muita pressão nos treinos em campeonatos, Neto contou à equipe de GRACIEMAG sobre o “estilo de Jiu-Jitsu amazonense”, propagado por atletas com exímio espírito de superação, “são exemplos que inspiram o nosso povo a vencer na vida.” Confira!

Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece às pessoas e à comunidade onde ele atua?

LUIS NETO: É impactante o papel desempenhado pelos professores de Jiu-Jitsu. Por meio do nosso trabalho nas escolas de artes marciais, propagamos valores fundamentais para a sociedade: respeito, hierarquia, autoestima, educação, autoconfiança, autoconhecimento.



Você comanda famosos Projetos Sociais no Amazonas, não é mesmo?

Hoje, tenho um núcleo de Jiu-Jitsu Social que atende crianças, jovens e adolescentes na zona leste de Manaus, área de baixa renda, onde por meio da prática do BJJ podemos oferecer uma boa oportunidade de vida, afastando os jovens da ociosidade, da marginalidade e das drogas. As aulas são gratuitas e muitos desses atletas prestam serviços para a Federação de Jiu-Jitsu Esportivo nos eventos, e eles são remunerados pelo trabalho. Assim a integração é feita e eles passam a agir como nossos agentes colaboradores de mudanças para outros jovens do Projeto Social (os mais novos e menos graduados). Temos inúmeros trabalhos sociais que nasceram a partir desse modelo. Professores que têm suas academias, ou fazem parte de Programas do Governo ou Prefeitura, que são frutos desse trabalho de base da Equipe Luis Neto Jiu-Jitsu (LNJJ).

Além ensinar Jiu-Jitsu, você tem uma carreira vitoriosa como competidor. Quais foram as suas principais conquistas e o que você aprendeu com elas?

Ganhei seis vezes o Mundial da CBJJE, além de muitos eventos da IBJJF, do NAGA, NEWBREED, CBJJ, eventos na europa e nos Estados Unidos. Por meio dessas conquistas tive a oportunidade de conhecer outros países e culturas e pude ministrar seminário em muitas equipes. Somou muito para o meu crescimento pessoal e para a minha formação profissional.

Qual é o seu grande objetivo para o futuro da carreira?

Continuar competindo por muitos anos, amo lutar, e expandir o estilo de Jiu-Jitsu amazonense para o mundo todo.

Qual é a importância da defesa pessoal nas aulas de Jiu-Jitsu?

Extremamente importante, o Jiu-Jitsu é uma arte marcial, então se faz necessário estar sempre pronto para qualquer imprevisto. Eu sou oriundo de uma época que treinávamos o “SOLTO” desde a faixa-branca. Defesa pessoal é fundamental para todo lutador de verdade.

Quem são os seus ídolos na carreira e por quê?

Rickson e Royler, por tudo que fizeram no nosso esporte. Tenho uma admiração imensa também pelos lutadores amazonenses, pelo espírito de superação, pela raça e pelos exemplos que inspiram o nosso povo a vencer na vida.