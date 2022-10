Raspe na De la riva a partir da guarda-aranha, com Carlos Tavares

Share it

Se você está com dificuldade para conter o ímpeto do passador, o faixa-preta Carlos Tavares, aluno do GMI Antônio Netto BJJ, ensina diretamente de Portugal uma raspagem da De la Riva a partir da guarda-aranha.

Repare que no momento em que o experiente faixa-preta faz a guarda aranha, ele tira o pé do bíceps e entra na De la Riva. Com a manga do adversário dominada, ele faz a guarda X com a outra perna e o desequilibra para o lado para executar a raspagem.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos: