5 motivos para você treinar sem kimono, com Raul Faconti

A temporada de Jiu-Jitsu sem kimono começou a todo vapor e cada vez mais ganha mais adeptos. Grande entusiasta do sem pano, o professor Raul Faconti, nosso GMI à frente da escola Litoral Grappling, em Santos, listou cinco benefícios que a modalidade oferece a você, fiel leitor. Confira a seguir:

1. Velocidade

Alternar os treinos de Jiu-Jitsu e também rolar sem pano faz você desenvolver um rápido raciocínio cognitivo, isto é, aumenta seu poder de executar sem hesitar. Os movimentos sem kimono são ainda mais explosivos, e exigem uma alta habilidade motora para seu êxito.

2. Condicionamento físico

Uma vez que a luta se torna menos travada, mais escorregadia e, assim, mais movimentada, isso cria uma alta demanda do sistema cardiovascular. O praticante, então, ganha também uma boa capacidade aeróbia. Quer verificar se você anda com uma boa capacidade física? Observe se, nos momentos finais da luta, você parece não sentir o cansaço ou se está exaurido.

3. Aumento do arsenal de posições

Você evolui no Jiu-Jitsu quando se torna capaz de ligar uma posição com a outra. No jogo sem kimono, o praticante melhora muito nesse quesito, já que é difícil estabilizar a posição, pelo fator da força, e da falta da pegada.

4. Poder de finalização

No jogo sem kimono, finalizar pode se tornar ainda mais complicado, já que o grau de domínio do adversário para finalizar vai precisar ser maior. Sem a lapela e com o fator suor, você não vai mais conseguir finalizar “de qualquer jeito”, e vai aumentar o apuro técnico.

5. Defesa pessoal

Em algum momento da vida, talvez sejamos obrigados a nos defender. E você não sabe se vai estar num casamento ou na praia. A prática do Jiu-Jitsu sem kimono nos deixará ainda mais seguros para qualquer situação corpo a corpo.