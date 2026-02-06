PBJJF: O que esperar do Grand Slam de Brasília, neste sábado 7 de fevereiro

Share it

A Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) inicia sua temporada com um passo que une estratégia e simbolismo: um torneio grandioso na capital do país.

Neste sábado 7 de fevereiro, será realizado o Grand Slam de Brasília. Pela primeira vez, o Distrito Federal vai receber um dos eventos mais importantes do circuito da federação, abrindo oficialmente o calendário anual no centro das decisões do país. E que se torna, agora, palco para o cenário do Jiu-Jitsu internacional.

“Esse momento tem um significado especial, tanto pessoal quanto institucional. Abrir a temporada da PBJJF com um Grand Slam em Brasília representa um marco histórico para a federação”, pontuou João Paulo Ferreira, presidente da PBJJF.

“Brasília é a capital do país, um símbolo de representatividade nacional, e levar a PBJJF para este cenário reforça nosso compromisso de estar presente em todos os grandes centros. Isso é tratar o Jiu-Jitsu com a grandeza que ele merece”, disse.

Dentro do calendário da PBJJF, o Grand Slam ocupa uma posição diferenciada e estratégica. A etapa não é apenas mais um campeonato, mas um evento que influencia diretamente o ranking anual e o planejamento competitivo das equipes, como o presidente explicou:

“O Grand Slam é importante no nosso circuito. Ele carrega um peso técnico, simbólico e estratégico muito maior. É um evento que concentra mais pontos para o ranking, atrai atletas de alto nível e se torna uma referência para quem busca protagonismo dentro da PBJJF. Diferente de outros eventos do calendário, o Grand Slam exige total excelência em todos os aspectos: nível técnico, arbitragem, organização, estrutura e experiência do atleta. Ele é pensado para ser um evento de destaque internacional”.

A escolha por Brasília foi resultado de um planejamento que levou em consideração a força da modalidade na região e a facilidade de acesso para atletas de diferentes regiões:

“Além de ser a capital do país, Brasília é uma região com crescimento consistente do Jiu-Jitsu, academias fortes, atletas dedicados e um público que valoriza eventos organizados. A cidade tem uma posição geográfica que facilita o acesso de atletas de diferentes estados, o que naturalmente eleva o nível técnico da competição”.

Além do simbolismo e da estratégia, a expectativa é que o desempenho no Grand Slam já impacte diretamente o cenário competitivo da temporada. Mais do que um campeonato, a proposta da PBJJF para o Grand Slam de Brasília é proporcionar uma experiência completa para atletas, professores e equipes, reforçando o padrão internacional que a federação vem consolidando ao longo dos anos.

“Esperamos um público expressivo, um nível técnico muito elevado e disputas que realmente façam diferença no ranking da PBJJF logo no início da temporada. Quem atuar bem em Brasília começa o ano com vantagem e se coloca em posição de destaque para o restante do circuito”, disse João Paulo, que reforçou a visão da federação de ir além da competição e construir um legado duradouro para o Jiu-Jitsu mundial.

“Mais do que um campeonato, o Grand Slam de Brasília será uma experiência. Queremos que atletas, professores e equipes sintam orgulho de participar, que percebam o cuidado com cada detalhe e que saiam do evento com a certeza de que estão fazendo parte de algo maior. A PBJJF não organiza apenas competições; nós construímos plataformas de crescimento, reconhecimento e legado para o Jiu-Jitsu”, concluiu.