Os benefícios da massoterapia para o BJJ, por Marcio Carvalho

“Minha missão é ajudar atletas a se recuperarem com segurança e voltarem mais fortes, sem depender de ferramentas ou máquinas, apenas com o toque clínico das mãos e o conhecimento anatômico”, diz o faixa-preta Marcio Carvalho, formado em massoterapia, com foco em técnicas como liberação miofascial e terapia de pontos-gatilhos. À frente da Carvalho Performance Therapy, Marcio conversou com a equipe da GRACIEMAG sobre as lesões mais recorrentes entre os atletas do Jiu-Jitsu e os segredos para curá-las. Confira!

Além de praticar Jiu-Jitsu e se formar faixa-preta, você se especializou em tratar as lesões dos lutadores…

MARCIO CARVALHO: Minha jornada começou com a paixão pelo Jiu-Jitsu e pela busca constante de evolução, tanto no tatame quanto fora dele. Ao longo dos anos, vi muitos companheiros de treino lidando com lesões e dores crônicas. Isso me motivou a estudar massoterapia de forma profunda, com foco em técnicas como liberação miofascial e terapia de pontos-gatilhos. Hoje, minha missão é ajudar atletas a se recuperarem com segurança e voltarem mais fortes, sem depender de ferramentas ou máquinas, apenas com o toque clínico das mãos e o conhecimento anatômico.



Quais são os principais benefícios da massoterapia?

A massoterapia vai muito além do relaxamento. Ela ajuda a acelerar a recuperação muscular, alivia dores, melhora a mobilidade e previne lesões. Para atletas, é um suporte fundamental para manter o corpo preparado para os treinos intensos e competições. Também atua no sistema nervoso, ajudando a reduzir o estresse e a melhorar o foco.

Quais são as principais dicas para um lutador superar uma lesão?

A primeira é respeitar o tempo do corpo. Muitas vezes, o atleta quer voltar antes da hora e acaba agravando a lesão. Outra dica é buscar um tratamento individualizado, com profissionais que entendam as demandas específicas do esporte. Por fim, manter a mente positiva e focada na recuperação, isso faz toda a diferença.



Qual é a lesão mais recorrente nos praticantes de BJJ?

As lesões mais comuns incidem sobre ombros e joelhos, principalmente devido a movimentos de torção e pressão durante raspagens, quedas e finalizações. O excesso de treino sem o devido tempo de recuperação contribui bastante para isso.

Qual é a frase motivacional que você gosta de repetir para os seus clientes quando estão lidando com uma lesão desafiadora?

A mente comanda o corpo. Uma boa mentalidade acelera a cura. Sempre digo: “Toda dor tem um propósito, e toda lesão é uma chance de voltar mais consciente, mais forte.” Isso ajuda o atleta a enxergar a recuperação como parte do processo, e não como um obstáculo.

Quais os principais erros que você observa na comunidade do BJJ em relação ao tratamento de lesões?

O principal erro é ignorar a dor ou tentar “treinar por cima da lesão”, como se fosse algo passageiro. Outro ponto é a automedicação ou o uso excessivo de gelo sem saber se é realmente o indicado. Vejo também muitos atletas deixando para tratar a lesão só quando já estão com limitação funcional grave.



Quais são as suas metas para o futuro da carreira?

Quero expandir minha clínica, a Carvalho Performance Therapy, para atender mais atletas da região DMV (DC, Maryland, Virginia), oferecendo um protocolo exclusivo de reabilitação esportiva. Também estou desenvolvendo um método próprio de terapia manual voltado para esportes de combate, que será transformado em curso para capacitar outros profissionais da área.