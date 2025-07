No UFC, Buchecha derruba, raspa e pega as costas, mas perde na decisão

Share it

Foi uma estreia cheia de adrenalina, como o mito do Jiu-Jitsu Marcus Buchecha sempre busca em suas lutas. Na luta de abertura do UFC nos Emirados Árabes, o campeão da arte suave terminou derrotado pela escolha dos jurados, e agora soma 5 vitórias e 2 derrotas no MMA.

Após um primeiro assalto sob controle do eslovaco Martin Buday, que evitou o chão e socou melhor que Buchecha, o brasileiro abriu a caixa de ferramentas no segundo round.

Buchecha derrubou bem, logo de cara, conquistou posições no solo e mirou o braço de Buday, mas o ritmo acelerado do combate cobrou a conta.

No terceiro assalto, Buchecha não conseguiu derrubar e puxou para a guarda, onde surpreendeu Buday e raspou com destreza. O ídolo da Checkmat ainda pegou as costas, mas o rival mostrou boa defesa. A movimentação no chão não foi capaz de impressionar os jurados, e Buchecha perdeu via decisão unânime, em sua estreia no Octagon.

O astro peso pesadíssimo não luta Jiu-Jitsu (com ou sem kimono) desde o ADCC 2019, e acumula 138 vitórias (76 finalizações) na luta de solo, com 14 derrotas, de acordo com o portal BJJ Heroes.

Se a derrota pode abalar Buchecha? “Não foi a primeira vez que perdi nem será a última”, analisou o campeão, em seu Instagram. “Cometi muitos erros e paguei o preço. Mérito do meu oponente, Martin Buday”.

Para Buchecha, a caminhada de fato ainda está nos primeiros estágios, como ele costuma dizer.

“Para mim, um lutador de verdade tem de se testar com kimono, sem kimono, no MMA… E é o que eu estou fazendo. O MMA reacendeu ali a chama de atleta que eu já não tinha tanto em mim”, ensinou a fera, em entrevista recente ao UOL.

“Queira ou não, competir no Jiu-Jitsu acabou ficando confortável demais para minha mente de atleta. Não que fosse fácil — que ia lutar e ganhar —, mas eu já estava fazendo aquilo há anos. Então acabava sendo, de uma certa forma, um conforto, e o MMA tirou isso totalmente. Um esporte totalmente novo, onde de certa forma precisei começar como um faixa-branca. Estou aprendendo e melhorando a cada dia”, avaliou.

O faixa-branca mais temido do planeta vai voltar, podem apostar.

