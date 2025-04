Mica Galvão vence 3 e fatura R$ 100 mil em noite de Gabi Pessanha e Erich Munis

Share it

O BJJ Stars 15 foi um evento para o fã “tirar suas teimas”, na Arena Pacaembu, em São Paulo, no dia 26 de abril. A copa do organizador Fepa Lopes contou com um eletrizante GP sem kimono, o primeiro da história da organização, vencido pelo craque Mica Galvão.

Para conquistar o segundo título no BJJ Stars – Mica já era o campeão dos médios com pano – o fenômeno manauara começou por derrotar Jon Blank por 3 a 0. Na semifinal, bateu o duríssimo Elijah Dorsey na decisão dos jurados, para a seguir finalizar Roberto Jimenez com um armlock, após um bote insano nas articulações do equatoriano. Além do cinto, Mica levou para casa o prêmio de 100 mil reais.

O evento ainda contou com duas disputas de cinturão. No feminino, a rainha Gabi Pessanha manteve o título ao finalizar Tayane Porfírio com um estrangulamento pelas costas. No masculino, o astro superpesado Erich Munis anulou o jogo do atual campeão mundial dos pesados Adam Wardzinski e anotou o placar de 8 a 2 para seguir como campeão absoluto da organização.

Em mais um tira-teima da noite, Meyram Maquiné superou Diogo Reis por 11 a 0 nos pontos e desempatou o confronto entre eles – são duas vitórias para Maquiné contra uma de Diogo.

Confira abaixo os resultados completos do evento.

BJJ Stars 15

Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo

Sábado, 26 de abril de 2025

GP peso médio sem kimono

Quartas de final:

Mica Galvão derrotou Jon Blank por 3 a 0

Roberto Jimenez derrotou Izaak Michell por decisão dos jurados

Elijah Dorsey derrotou Rafael Paganini por 3 a 0

Oliver Taza derrotou Jonnatas Gracie por decisão dos jurados

Semifinais:

Mica Galvão derrotou Elijah Dorsey por decisão dos jurados

Roberto Jimenez derrotou Oliver Taza por 3 a 0

Final:

Mica Galvão finalizou Roberto Jimenez na chave de braço

Disputas de cinturão:

Erich Munis derrotou Adam Wardzinski por 8 a 2

Gabi Pessanha finalizou Tayane Porfírio com um estrangulamento de gola

Superlutas:

Meyram Maquine derrotou Diogo Reis por 11 a 0

Leonardo Ferreira derrotou Hygor Brito por 2 vantagens a 0 após 0 a 0

Angelus França derrotou Weverton Martins por 3 a 0