Lições de Jiu-Jitsu do professor Lukas Aguiar

“Jamais vou negociar meus valores por resultados imediatos”, diz o professor de Jiu-Jitsu Lukas Aguiar. “Se eu continuar fazendo o certo, treinando, ensinando e vivendo o Jiu-Jitsu com verdade, o caminho naturalmente se ajusta. A dificuldade também ensina, e muitas vezes prepara a gente para algo maior.”

Foi com esse lema que o faixa-preta da CheckMat superou grandes desafios ao longo de sua trajetória na arte suave, alcançando grandes feitos, como o double gold no Mundial 2015 da IBJJF, quando ainda era um promissor faixa-azul, assim como uma muita elogiada carreira de professor em concorridos dojôs dos Estados Unidos. A seguir, Lukas revela as lições mais importantes que aprendeu pelo caminho. Confira!

GRACIEMAG: Você costuma dizer que dar aulas de Jiu-Jitsu é o seu grande talento e propósito de vida, certo? Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece à comunidade onde ele atua?

LUKAS AGUIAR: Um professor de Jiu-Jitsu tem a capacidade de moldar e disciplinar de forma única a vida de um ser humano. O Jiu-Jitsu não é apenas uma luta; é uma arte vivida diariamente. Muitos enxergam apenas o combate, mas o verdadeiro valor está no processo. No tatame, o aluno aprende disciplina, respeito, autocontrole e resiliência, valores que ele leva para a vida, para a família e para a comunidade. O ensino do Jiu-Jitsu é uma construção mútua. Enquanto o aluno é moldado, o professor, como um artista, lapida não apenas técnicas, mas caráter. É dessa forma que o Jiu-Jitsu transforma pessoas e fortalece a comunidade onde está inserido.

Além de professor, você tem uma carreira vitoriosa como competidor. Quais foram as suas principais conquistas e o que você aprendeu com elas?

Minhas principais conquistas vão além das medalhas, mas dentro das competições posso destacar títulos importantes como o Mundial 2015 da IBJJF, no qual fui campeão na faixa-azul, tanto no peso como também no absoluto; além de conquistas no Pan-Americano e no Europeu. Esses resultados me ensinaram muito sobre disciplina, sacrifício e constância. A competição mostra que não existe sucesso sem processo, e que cada vitória é construída no dia a dia. Tudo isso levo hoje para dentro da academia, não apenas para formar atletas, mas para preparar pessoas para a vida.

Qual é o segredo para transformar um atleta mediano num grande campeão?

Cada atleta tem o seu próprio DNA. Como professor e como atleta, aprendi que não existe uma receita pronta. O papel do professor é saber observar, entender e direcionar cada aluno da maneira certa. Mais do que cobrar resultados, é preciso saber influenciar com a habilidade de ensinar, de motivar e de construir confiança. Quando o atleta entende o seu caminho e acredita no processo, a evolução acontece naturalmente.

Como você se define como professor de Jiu-Jitsu? Qual é a filosofia por trás da sua escola? E quais as dicas que você costuma dar a quem tem o sonho de se tornar um professor relevante?

Eu me defino como um professor que está em constante evolução, desde muito novo coordenando aulas, do faixa-branca ao faixa-preta que compete em altíssimo nível, acredito que sou um professor que vive o tatame. Gosto de estar presente, de acompanhar o aluno de perto, entender suas dificuldades e potencialidades. A filosofia da minha escola é simples: formar pessoas antes de formar campeões. A técnica é fundamental, mas caráter, disciplina e respeito são inegociáveis. Para quem sonha em se tornar um professor relevante, minha principal dica é: viva o Jiu-Jitsu de verdade. Estude, respeite o processo, cuide dos alunos e entenda que ensinar vai muito além de mostrar golpes. Um bom professor deixa marca na vida das pessoas.

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu costumo dizer que o Jiu-Jitsu não é sobre lutar, é sobre evolução pessoal. Não importa idade, força ou experiência. O tatame é um ambiente onde todos começam do zero e crescem juntos. Sempre falo para a pessoa experimentar uma aula. O Jiu-Jitsu se explica sozinho quando você sente na prática o quanto ele muda sua confiança, sua disciplina, no seu autocontrole e consequentemente na sua forma de encarar desafios.



Qual é o seu grande objetivo para o futuro da carreira?

Meu maior objetivo é continuar transformando vidas através do Jiu-Jitsu. Quero seguir formando atletas de alto nível, mas principalmente pessoas fortes, confiantes e preparadas para a vida. Também busco consolidar uma escola como uma referência técnica e humana, mantendo minhas raízes, honrando meus mestres e contribuindo para o crescimento do Jiu-Jitsu onde eu estiver.

Fale um pouco sobre a relação especial que você tem com o seu irmão, tanto no esporte, como também na vida…

Meu irmão, Ivaniel Oliveira, foi o meu primeiro professor. Com ele eu aprendi tudo. De 2006 até os dias de hoje ele me ensina. Aos meus 7 anos de idade (foto abaixo), quando meu irmão, então com 18 anos, começou a viajar pelo mundo e conquistar títulos, isso me inspirou a iniciar no esporte. Até hoje compartilhamos com frequência os treinos, quase que diariamente treinamos, ao menos duas vezes por semana. Através do Jiu-Jitsu ele me ensinou que o espírito de ser campeão pode influenciar na vida, nos negócios e o quanto você pode influenciar as pessoas, coisas que só hoje consigo enxergar com clareza.