Leo Gosling volta a vencer, agora em Miami

Share it

Na sexta-feira 6 de fevereiro, o faixa-preta Leo Gosling, da Gracie Barra Davie, venceu as categorias superpesado e absoluto master 3 do Miami Open Winter International da IBJJF. “O nível estava altíssimo, na minha primeira luta no evento venci o atual terceiro colocado no Mundial 2025, Michael Kingrey, e fui campeão no superpesado”, conta Gosling. “Na minha primeira luta no absoluto, venci o campeão do Mundial 2024 sem kimono no meio-pesado, Joshua Garcia. Na segunda luta, enfrentei o Thomas Anthony, também múltiplas vezes medalhista em Mundiais e Pan-Americanos na categoria pesadíssimo, um atleta fenomenal. Na final, derrotei o duríssimo Rafael Barbosa. Foi um campeonato muito difícil”, analisa o campeão.

O desempenho vitorioso de Gosling em Miami acompanha a sequência espetacular de pódios no segundo semestre de 2025. O faixa-preta enfileirou três belos títulos, tanto no superpesado, como também na categoria absoluto. A façanha ocorreu nos Opens de Tampa, Nova Jersey e Nova York. Isso sem contar dois vice-campeonatos em Atlanta. Leo ainda se tornou campeão mundial pela federação PBJJF, consolidando uma das melhores temporadas de sua carreira.

“Encaro o resultado de forma muito objetiva. Vitória ou derrota não definem quem eu sou, mas mostram onde estou naquele momento. Quando venço, sigo com os pés no chão. Quando perco, faço uma análise fria: o que funcionou, o que não funcionou e o que precisa ser ajustado. Uso muito o controle mental, conversa interna positiva e visualização. Isso me ajuda a virar a chave rápido e manter o foco na próxima batalha, sem carregar frustração ou euforia excessiva.”