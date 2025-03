O ministro e o Jiu-Jitsu

Share it

No fim de fevereiro de 2025, o professor e vereador Juninho “Boi”, eleito em Bragança Paulista em 2021 e reeleito, participou de um encontro em Brasília com o ministro dos Esportes, André Luiz Ribeiro, o Fufuca.

“Fui à Esplanada dos Ministérios em Brasília com o deputado federal Jonas Donizete, e levamos questões relevantes para os lutadores e competidores do país”, contou o faixa-preta ao GRACIEMAG.com.

Boi apresentou ofícios que buscam a melhoria de equipamentos esportivos na região de Bragança Paulista, e levou sugestões sobre uma eventual volta do Bolsa Atleta Federal.

“O Bolsa Atleta Federal existiu até 2010 e contemplava atletas de forma mais ampla. Hoje é destinado apenas a competidores de modalidades olímpicas”, disse Boi. “O ministro Fufuca se mostrou receptivo à proposta e se comprometeu a estudar o caso, com a intenção de incluí-lo no edital de 2026. Essa iniciativa é fundamental para que a nação do Jiu-Jitsu possa receber o apoio necessário e manter o Brasil como um dos países com os melhores atletas do mundo. Estou esperançoso de que, juntos, conseguiremos avançar nessa importante causa para o esporte nacional.”

Juninho, ao fim da reunião, fez questão de entregar ao ministro um exemplar de GRACIEMAG, nosso tradicional veículo que vem divulgando e trabalhando em prol do Jiu-Jitsu há 21 anos. Ele explicou o presente, que trazia Juninho e um aluno na capa:

“Foi uma satisfação, pois trata-se da revista mais conceituada da modalidade – no Brasil e no mundo. Essa publicação é uma importante referência para os praticantes e admiradores do Jiu-Jitsu, e acredito que essa entrega simboliza o nosso compromisso com o fortalecimento do esporte e a valorização da cultura que ele representa. Espero que a publicação contribua ainda mais para que o ministro e sua equipe compreendam mais profundamente a relevância do Jiu-Jitsu e a necessidade de apoio a nossos atletas.”