Hanna e Vitor comemoram 10 anos de sucesso da Gracie Terra

Fotos: Felipe Diniz

“Hanna é a responsável por toda a organização e pela elegância que definem a nossa escola”, diz o professor GMI Vitor Terra. “Com um olhar sempre atento e dedicação constante ela garante que cada detalhe reflita a nossa filosofia dentro do Jiu-Jitsu. Toda a decoração da academia, diga-se, foi escolhida pela minha mulher.”

A história de amor e a parceria entre Hanna Gracie e Vitor Terra são os alicerces da Gracie Terra, escola que está completando dez anos de muito sucesso.

A GT fica na Barrinha, zona oeste do Rio de Janeiro, à beira da Lagoa da Tijuca, com direito a vista espetacular para a Pedra da Gávea. Vitinho, dono de técnica refinada e muito carisma, encontra em sua mulher a sintonia perfeita para a gestão da empresa familiar.

A confiança mútua e a comunicação aprimorada pelo companheirismo se refletem na harmonia da academia, que se destaca não apenas pela excelência no ensino da arte marcial, mas também pela atmosfera acolhedora e inspiradora.

“A sinergia entre o casal se traduz em uma clara divisão de responsabilidades, onde cada um contribui com suas melhores habilidades”, relata um dos alunos.

“Empreender, ainda mais no Brasil, nunca foi fácil. Por isso eu agradeço todos os dias à minha mulher. A escola de Jiu-Jitsu de sucesso começa com o amor que recebemos em casa. Para quem luta, o primeiro mandamento é estar em paz consigo mesmo, paz em casa e com o apoio total de quem a gente ama”, ensina Vitor Terra.

“Com muito empenho o trabalho se consolidou, os alunos se multiplicaram e tudo deu certo”, analisa Hanna, filha do saudoso grande mestre Robson. “Abrir uma academia bem sucedida, com padrão e estrutura adequadas, é sempre um grande desafio, mas é também um imenso prazer. Pois cada dojô é sagrado, é aquele lugar em que a gente vê vidas mudando para melhor.”