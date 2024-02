Share it

Presidente da SJJSAF, o faixa-preta Cleiber Maia tem um amplo repertório técnico de raspagens.

No vídeo a seguir, Cleiber mostra como gosta de desequilibrar os passadores, através da guarda sentada.

Lembre-se de manter os ganchos ativos para projetar o adversário e de não soltar as pegadas na hora do arremate do golpe.

Confira!