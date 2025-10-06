Etapa sem kimono do Campeonato Pernambucano homenageia Braulio Estima e agita o Nordeste

O presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Pernambuco, Bruno Novaes, comemorou bastante os números da etapa “NoGi Braulio Estima” do Campeonato Pernambucano 2025, que rolou no dia 27 de setembro, no Ginásio do Sesc Santo Amaro. “Foi o maior Estadual NoGi que já realizamos, com 72 academias participantes e mais de 1000 inscritos”, disse Novaes.
Novaes ainda exaltou o novo modelo da competição: “Mostramos uma concepção vencedora, fazendo parcerias com instituições públicas e privadas, devolvendo eventos de alto nível e colocando Pernambuco nos holofotes do Jiu-Jitsu Internacional!”
Na disputa pela medalha de ouro na divisão Geral por Equipes, quem brilhou foi a escola Okttopus, que conquistou a 1º colocação, seguida pela Nova União, The Brothers e GfTeam.
Além da disputa entre academias, o evento destacou-se pelas performances individuais. Entre os campeões absolutos da faixa preta, o ouro ficou com:
🥇 Campeões absolutos na faixa-preta:
• Masculino Adulto: Caio Santos (foto abaixo) – The Brothers
• Feminino Adulto: Katharine Wilmer – Rilion Gracie
• Master 1 e 2 Masculino: Washington Gonçalves – Oktopus
• Master Feminino: Eliza Vasconcelos – The Brothers
• Master 3 a 7 Masculino: Alexandre Vasconcelos – De la Riva
CLIQUE AQUI e confira todos os resultados do evento. Oss!