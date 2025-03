Em clima de repeteco, Berg e Gabi Pessanha reinam novamente no Pan 2025

Share it

Houve certa renovação e surpresas no Pan 2025, realizado pela IBJJF na Flórida este ano, entre 19 e 23 de março. E duas provas cabais foram a vitória de Rerrison Gabriel na final contra Diogo “Baby Shark” Reis, bem como a finalização de Janaina Lebre contra Luiza Monteiro, numa chave de tornozelo fulminante que valeu o ouro para a lutadora de 29 anos.

Na faixa-preta absoluto, porém, o clima no Osceola Heritage Park foi de déjà vu, expressão francesa que pode ser traduzida no Jiu-Jitsu como “ué, já vi essa dupla de campeões antes”. De fato, Gabi Pessanha e Gutemberg Pereira voltaram a reinar no Pan, numa dobradinha GP & GP que já ocorrera em 2024.

No Pan que celebrava 30 anos de ótimas histórias e bons combates, a comandante Pessanha faturou seu nono ouro no evento, ao despachar com bonitas finalizações suas rivais Izas – Izadora Cristina, no braço, e Isabely Lemos, na gola.

Para garantir mais um ouro duplo na carreira, Gabi Pessanha buscou o pé de Izadora Cristina na final. Izadora conseguiu se defender, mas não evitou a raspagem e a ida para as costas, de onde Gabi aplicou o triângulo invertido e o ataque duplo no braço. Técnica, por sinal, parecida com a primeira finalização de Gabi no evento, um triângulo invertido fulminante em Karoline Caramori.

Calor equatoriano

No absoluto masculino, Berg não cometeu erros. Em seu primeiro embate, esbanjou pressão para passar a guarda três vezes, e superar por 9 a 0 a fera Tarik Hopstock, joia norueguesa que tem popularizado a técnica Tarikoplata.

No segundo compromisso de Gutemberg, a vitória veio por 4 a 2, em luta eletrizante contra o bom Francisco Lo. Na sequência, o eventual campeão passou por Gustavo Batista, com uma passagem de guarda e pressão de sobra.

A final seria contra um embalado Roberto Jimenez, fera de sangue equatoriano que levantou a torcida na Flórida. Jimenez vencera Gabriel Duarte com um armlock, eliminara Mateus Souza por 4 vantagens a 1 e despachara Anderson Kauã por 9 a 0. Na semifinal, a guerra prometia contra Marcus Scooby, mas Jimenez estava irresistível. Quedou e aplicou um armlock, como se fosse simples.

Na final do aberto, Berg foi tático e eficiente. Ao trabalhar por baixo e impressionar com tentativas de raspagens, a partir de pegadas nas pernas de Roberto, Berg acumulou três vantagens, e garantiu o bicampeonato absoluto.

No pódio por equipes, a AOJ dos irmãos Guilherme e Rafa Mendes ficou com um troféu no adulto, pela primeira vez.

Outros destaques foram Adam Wardzinski, que após hiato em 2024 voltou a vencer o peso pesado num lutão com Jimenez – 16 a 4 num carrossel frenético dos dois craques do Jiu-Jitsu. O equatoriano havia eliminado Gustavo Batista por 4 x 2, nas quartas do peso.

Confira os resultados da faixa-preta no evento da IBJJF, a seguir. Para mais informações, visite o site da Federação, aqui.

Pan de Jiu-Jitsu 2025

Silver Spurs Arena. Kissimmee, Flórida

Março de 2025

Absoluto

Gutemberg Pereira venceu Roberto Jimenez por 3 vantagens a 1 (0 x 0)

Pesadíssimo

Marcus “Scooby Ribeiro finalizou Helder Junior no estrangulamento do cem-quilos

Superpesado

Nolan Stuart raspou e venceu Paulo Merlin por 2 x 0

Pesado

Adam Wardzinski venceu Roberto Jimenez por 16 x 4

Meio-pesado

Francisco Lo ficou com o ouro ao fechar com Mathias Luna, para a CheckMat

Médio

Tainan Dalpra venceu Andy Murasaki por 6 x 0

Leve

Alexandre “Robinho” de Jesus venceu Jackson Nagai por 2 a 1 nas vantagens (0 x 0)

Pena

Diego Pato venceu ao fechar com Cole Abate para a AOJ

Pluma

Rerisson Gabriel quase montou e venceu Diogo Reis via decisão dos árbitros (2 x 2)

Galo

Jalen Fonacier venceu Yuri Hendrex na decisão dos árbitros (8 x 8)

Feminino

Absoluto

Gabi Pessanha finalizou Izadora Cristina no armlock do triângulo invertido

Superpesado

Gabi Pessanha finalizou Isabely Lemos no estrangulamento pelas costas

Pesado

Larissa Dias venceu Maria Malyjasiak por 2 vantagens (0 x 0)

Meio-pesado

Maria Carolina Vincentini venceu Aurelie Le Vern por 2 vantagens (0 x 0)

Médio

Gisele Menezes venceu Ana Beatriz Silva por 3 x 0

Leve

Janaina Lebre finalizou Luiza Monteiro na chave de pé

Pena

Maria Luiza Nunes venceu Cassia Moura por 6 x 4

Pluma

Thaynara Victoria venceu Shelby Murphey por 2 x 0

Galo

Jéssica Caroline venceu Mariana Rolszt por 4 x 2