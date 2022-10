Do baú: Rei Zulu x Paulo Rossi no vale-tudo

Share it

Personalidade icônica da era do vale-tudo, o popular Rei Zulu se aventurou no ringue do Ginásio Poliesportivo Álvaro Dantas, no Acre, em idos de 1991. O lutador maranhense mediu forças com o judoca Paulo Rossi, lutador acreano que tentaria desbancar o gigante de 95kg. Apesar da árdua tarefa, não faltou coragem para Rossi.

Cerca de dez quilos mais leve do que o adversário, Paulo tomou a iniciativa e tentou aplicar quedas para dominar Zulu. Calmamente, o maranhense refutava as investidas do oponente e o provocava ao balançar negativamente a cabeça, o que pulsava o público presente no ginásio. Nos minutos iniciais, Rossi tentou quedar Zulu e os dois caíram para fora do ringue e se embolaram por lá por instantes até o juiz interferir.

Diante da superioridade de Zulu, Rossi partiu para cima, aplicou com maestria um suplê e cravou as costas de Zulu no tablado. O judoca imobilizou o rival por instantes e o árbitro retornou a luta em pé por falta de combatividade.

Os minutos se passavam e o cenário tornava-se cada vez mais desfavorável a Paulo Rossi. O acreano estava visivelmente cansado enquanto o Rei Zulu apertava o passo. O gigante aumentou o volume de golpes e machucou o adversário com uma sequência brutal de tapas e chutes. Numa tentativa de aproximação de Rossi, Zulu encaixou uma guilhotina e estrangulou o rival. Paulo Rossi caiu tonto, o maranhense desferiu o clássico “tiro de meta”, e ainda quase acertou um pisão na cabeça. Quando Paulo tentava se levantar, Zulu conectou um chute preciso para liquidar a fatura.

Confira no vídeo abaixo o duelo entre Rei Zulu e Paulo Rossi: