Do baú: relembre Rockson Gracie na tela do Sportv

Share it

Rockson Gracie foi um dos pesos-plumas mais promissores de seu tempo, apesar da curta trajetória como lutador.

Nascido no Rio de Janeiro, Rockson cresceu perto de Santa Monica, na Califórnia, onde ganhou seus primeiros torneios. Primogênito de Rickson, neto de Helio, o jovem Gracie alimentava o sonho de representar o legado da família e fazer bonito nos ringues de vale-tudo e nos tatames de Jiu-Jitsu.

Mas o sonho não se concretizou. Rockson morreu tragicamente em dezembro de 2000, aos 19 anos, em Nova York.

Em uma de suas vindas ao Rio de Janeiro, Rockson foi entrevistado pelo carismático Jorge Guimarães, o “Joinha”, no quadro “A Hora da Luta”, em junho de 1998.

Com 16 anos na época, Rockson comentou como via o Jiu-Jitsu e como lidava com a pressão da inevitável comparação com o pai.

“Tem uma certa pressão, mas eu estou lidando bem com isso. Sou um competidor normal, como os outros. Estou aí para competir com qualquer um para dar o meu máximo e fazer o que posso. Eu não sou o Rickson, sou o Rockson”, afirmou o Gracie.

Relembre a rara entrevista no vídeo a seguir.