Confira detalhes do seminário que rolou na Rocinha Jiu-Jitsu

É inegável que os valores ensinados no Jiu-Jitsu transcendem os tatames. Com a missão de usar a arte marcial como ferramenta de impacto e inclusão social, a Associação Rocinha Jiu-Jitsu faz um trabalho notório com moradores da comunidade, especialmente os jovens.

Os professores Alexandre Carvalho, Lenio Montanha e Carlos “Lobo” Alves ministraram um seminário na sede da Rocinha Jiu-Jitsu.

Uma das técnicas ensinadas no seminário foi a passagem de guarda a partir da De la Riva. Repare que o professor Alexandre de Carvalho aponta o joelho para fora e afunda a perna do adversário com a mão. Em seguida, segura com as duas mãos na gola do oponente e puxa-o. Com o adversário neutralizado, o professor desliza o joelho para o lado e passa a guarda.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.