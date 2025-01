Como Chuck Norris caiu de amores pelo Jiu-Jitsu

Share it

Em seu livro de memórias “Respire” (Editora Harper Collins, 2021), mestre Rickson Gracie recordou com detalhes saborosos a ocasião em que conheceu o astro do cinema Chuck Norris, no início dos anos 1980.

“O ator e ícone das artes marciais não foi só um ótimo seguidor do Jiu-Jitsu desde o começo, como também um aluno dedicado, que chegou a ganhar a faixa-preta”, conta o Gracie, no capítulo seis de seu best-seller.

“Em 1980, Chuck Norris tirou umas férias no Rio de Janeiro. Em todos os lugares, ouvia a respeito do Jiu-Jitsu Gracie e as conquistas da nossa família. Ele entrou em contato com Helio Gracie, meu pai, e marcou aulas particulares. Depois de uma luta contra mim, Norris ouviu de meu pai o pedido que montasse no granade mestre. Quando estavam em posição, Helio então disse:

– OK, Chuck, agora me dê um soco.

“O americano hesitou. Meu pai estava na casa dos 70 anos, mas Helio insistiu. Finalmente, Chuck pôs o braço para trás para socar, mas antes que pudesse fazer isso, o velho o sufocara. Ele foi embora do Brasil impressionado com nossa família e nos convidou a dar seminários para seus alunos nos Estados Unidos.”

Em 1988, assim, Rickson foi a Las Vegas para liderar um seminário com o ator e karateca, juntamente com Rorion Gracie e mais irmãos e primos da família (foto):

“Chuck Norris nos estendeu um tapete vermelho em Vegas, com uma recepção extremamente respeitosa. Depois de Rorion ler uma carta de Helio parabenizando Norris pela sagacidade em nos convidar, meu irmão e eu demonstramos alguns movimentos de defesa pessoal. Em seguida, fiz uma disputa amigável com Chuck. Deixei que ele se aproximasse e tentasse me chutar, mas o prendi no clinche e o derrubei. Em cerca de um minuto, estava o estrangulando.”

O seminário, como lembra Rickson, foi um grande sucesso entre os alunos de Norris, que nunca mais parou de treinar luta de chão.

E você, ainda lembra de seus primeiros contatos com a magia do Jiu-Jitsu?