Ceará mostra força no Jiu-Jitsu

Foi uma temporada eletrizante para o Jiu-Jitsu cearense e o Ranking Meiaguarda, em 2022. Ao longo do ano, lutadores de Fortaleza e fora da capital contabilizaram pontos em busca do concorrido prêmio, que há mais de uma década fomenta e divulga os atletas do mirim ao sênior no estado do Ceará.

Mais de 2 mil atletas disputaram os prêmios em 49 categorias e no total, 133 atletas receberam as honrarias – sete deles ainda ganharam passagens aéreas para qualquer competição dentro do Brasil.

Entre os premiados, os faixa-pretas Jonas Bruno, Antonio Ferreira, Alysson Bruno, Fabiano Trindade, Leonardo de Sá e Ana Virginia Maia.

O Jiu-Jitsu cearense esteve bem representado no ano e inúmeros atletas chamaram a atenção. Caso do promissor Kayron Albert (Nine Nine), atleta que se aventurou nas competições em diversos estados e conquistou o título de melhor atleta Kids e da infanto-juvenil colorida. Vale menção à jovem Danielle Viana (GFTeam), que venceu pela segunda vez o prêmio de melhor lutadora da categoria feminina e da faixa-azul. Outro destaque foi Daniel Bruno (Checkmat), que garantiu o posto de faixa-marrom, além do primeiro lugar na divisão adulto. Vale ressaltar Vadson Rodrigues (Ubuntu), que disputou vários torneios para faturar o prêmio de campeão master e da faixa-azul. O resiliente José Pablo (Ubuntu) segurou pelo segundo ano seguido o posto de melhor atleta sênior. Outro talento chama-se Gabriel Dantas (Cicero Costha), campeão como o número 1 entre os juvenis e da faixa-azul juvenil.

Confira os nomes dos competidores que foram homenageados pelo Ranking Meiaguarda no dia 16 de dezembro, no colégio Piamarta Junior. em Fortaleza.

FAIXA-PRETA ADULTO

1º Jonas Bruno (Karkara)

1º Antonio Ferreira (BLEC)

3º Davi Carlos (Ubuntu)

FAIXA-MARROM ADULTO

1º Daniel Bruno (Checkmat)

2º Rodrigo Feitosa (Rond Team)

3º Rafael Eugenio (Ubuntu)

FAIXA-ROXA ADULTO

1º Gabriel Sousa (Karkara)

2º Marcos Pinoquio (Hope JJ)

3º David Iury (Origens)

FAIXA-AZUL ADULTO

1º Daniel Viana (GFTeam)

2º Joao Antonio Laurentino (BD Team)

3º Iures Farias (GFTeam)

FAIXA-BRANCA ADULTO

1º Victor dos Santos (Snakes JJ)

2º Victor Queiroz (Zenith)

3º Leonardo Alves de Sousa (DGT)

FAIXA-PRETA MASTER

1º Alysson Bruno (Cicero Costha)

2º Almir Jr (Soul Fighters)

3º Romulo Leandro (DBK)

FAIXA-MARROM MASTER

1º Haroldo Venancio (Vanguarda)

2º Rafael Eugênio (Ubuntu)

3º Edson Pires (Ubuntu)

FAIXA-ROXA MASTER

1º Francisco Diego (BD Team)

2º Andersson Cavalcante (Nova Uniao)

3º Rafael Arimateia (BD Team)

FAIXA-AZUL MASTER

1º Vadson Rodrigues (Ubuntu)

2º Francisco Leonardo Sabino (Nazareno)

3º Mardonio Cesar (Octo)

FAIXA-BRANCA MASTER

1º Francisco Claudio Pereira (Gracie Barra)

2º Rogerio Lima Paiva (ZR Team)

3º Andre Felix (Ubuntu)

FAIXA-PRETA SÊNIOR

1º Fabiano Trindade (DGT)

2º Cyrio Xavier (Checkmat)

3º Antonio Ferreira (BLEC)

FAIXA-MARROM SÊNIOR

1º Kawai Ota (Hope JJ)

2º Daniel Moura Menescal (Octo)

5º Fagner Cordeiro (Rui Carlos)

FAIXA-ROXA SÊNIOR

1º Alessandro Azevedo (Ubuntu)

2º Pablo Jose (Ubuntu)

3º Renato Agostinho (Ubuntu)

FAIXA-AZUL SÊNIOR

1º Vadson Rodrigues (Ubuntu)

2º Pablo Jose (Ubuntu)

3º Claudio Santos Felix (NOva Uniao)

FAIXA-BRANCA SÊNIOR

1º Francisco Milton (Bravos)

2º Thiago Braga Matos (Assad)

3º Jose Diego Andrade (Karkara)

MIRIM MASCULINO

1º Ricardo Bezerra (Game Fight)

2º Arthur Marques (Ubuntu)

3º Elias da Silva Dutra (Crist Oss)

MIRIM FEMININO

1º Bianca Ribeiro (Origens)

2º Ysis Cravo (Pitbull Brohters)

3º Perola Marques (Origens)

INFANTIL BRANCA/CINZA FEMININO

1º Ana Crislane (Pitbull Brothers)

2º Emily Moura (Cicero Costha)

3º Ana Clarice (Pitbull Brothers)

INFANTIL COLORIDA FEMININO

1º Gisela Yohanna (Nine Nine)

2º Evelyn Gabrielly (Zero85JJ)

3º Ana Luiza Fernandes (Zero 85)

INFANTIL BRANCA/CINZA MASCULINO

1º Davi Lucas (Hope JJ)

2º Caique Abreu (Hope JJ)

3º Antonio Mauricio Lopes (Nine Nine)

INFANTIL COLORIDA MASCULINO

1º Jorge Benicio (Barbosa)

2º Heitor Tavares (Origens)

3º Matheus Dias (Pitbull Brothers)

3º Samuel Moises (Checkmat)

INFANTO JUVENIL BRANCA MASCULINO

1º Arthur Rocha (Checkmat)

2º Cauan Victor Medeiros (Assad)

3º Adriano de Oliveira Soares (Assad)

INFANTO JUVENIL COLORIDA MASCULINO

1º Kayron Albert (Nine Nine)

2º Erick Zada (Hope JJ)

3º Fernando Kayo (Octo)

INFANTO JUVENIL FEMININO BRANCA

1º Maria Julia (Nine Nine)

1º Julia Eloah (Flex Gym)

3º Yasmin Maria (Zero 85)

INFANTO JUVENIL COLORIDA FEMININO

1º Rihanna da Silva (MG)

2º Andressa Braga (Pitbull Brothers)

3º Zahara Sales (NF Jiu-Jitsu)

FAIXA-AZUL JUVENIL

1º Gabriel Dantas (Hope JJ)

2º Rafael Samson (Karkara)

3º Ulric Xavier (Checkmat)

FAIXA-BRANCA JUVENIL

1º Mauricio Santos (Ubuntu)

2º Adrian Almeida (Zero85JJ)

3º Kaua Alves (G3 Manimal)

FAIXA-PRETA FEMININO

1º Virginia Maia (Ubuntu)

2º Daniele Barros (Ubuntu)

3º Juliana Bezerra (Ubuntu)

FAIXA-MARROM FEMININO

1º Daiane Ribeiro (BLEC)

2º Alice Victoria (BD Team)

3º Beatriz Martins (Bravos)

FAIXA-ROXA FEMININO

1º Lindeleni Marques (BD Team)

2º Paloma Brito (BLEC)

3º Analia Oliveira (Origens)

FAIXA-AZUL FEMININO

1º Danielle Viana (GFTeam)

2º Monalise Cardinalli (Ubuntu)

3º Adrielly Ribeiro (Karkara)

FAIXA-BRANCA FEMININO

1º Rosalia Maria (Ares)

2º Val Peres (Snakes)

3º Rute Gurgel (Snakes)

NO GI

KIDS FEMININO NO GI

1º Ana Kayla (Ubuntu)

2º Ana Julia da Silva Moreira (DGT)

3º Francisca Mariana (Ubuntu)

KIDS MASCULINO NO GI

1º Yarley Santos (Hope JJ)

2º Erick Zada (Hope JJ)

3º Fernando Kayo (Octo)

FEMININO NO GI

1º Bianca Rodrigues (Checkmat)

2º Luna Miranda (Zero85JJ)

3º Maria Dalila (Crist Oss)

JUVENIL NO GI

1º Rafael Samson (Karkara)

2º Gabriel Dantas (Hope JJ)

3º Charles Silveira (Zero85JJ)

FAIXA-PRETA NO GI

1º Leonardo de Sá (Atitude Fight)

2º Everton Amorim (Atitude Fight)

3º William Sá Brito (SAS)

FAIXA-MARROM NO GI

1º Rodrigo Feitosa (Team Rond)

2º Vithor Oliveira (Cicero Costha)

3º Rodrigo Gomes (Cicero Costha) 0

FAIXA-ROXA NO GI

1º Victor Leonardo (Nova Uniao)

2º Paulo Miranda Junior (Evolution)

3º Pedro Erick (Six Blades)

FAIXA-AZUL NO GI

1º Davi Felix Costa (Ubuntu)

2º Antonio Cosme (Karkara)

3º Jean Clemente (G3 Manimal)

FAIXA-BRANCA NO GI

1º Fredson Silva (Zenith)

2º Rodrigo Gonçalves (Hope JJ)

3º Paulo Jonatas (Karkara)

MASTER NO GI

1º Carlos José de Sousa (Checkmat)

2º Rodrigo Gomes (Cicero Costha)

3º Klahilton Veras (SAS)

SÊNIOR NO GI

1º Kawai Ota (Hope JJ)

2º Fagner Cordeiro (Rui Carlos)

3º Lucas Rebouças (Ubuntu)

MELHOR ATLETA KIDS

Kayron Albert (Nine Nine)

MELHOR ATLETA FEMININO

Danielle Viana (GFTeam)

MELHOR ATLETA JUVENIL

Gabriel Dantas (Hope JJ)

MELHOR ATLETA ADULTO

Daniel Bruno (CHeckmat)

MELHOR FAIXA-PRETA

Jonas Bruno (Karkara)

MELHOR ATLETA MASTER

Vadson Rodrigues (Ubuntu)

MELHOR ATLETA SÊNIOR

Fabiano Trindade (DGT)