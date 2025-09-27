Campeonato da PBJJF fortalece Jiu-Jitsu europeu e reforça laços das academias em Portugal

Share it

A organização Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) dá um passo grande neste final de semana ao realizar o primeiro Europeu de Jiu-Jitsu da federação, que acontece na cidade de Maia, em Portugal.

O campeonato marca a consolidação da entidade no continente europeu, após sua expansão bem-sucedida nas Américas.

De acordo com o presidente da federação, João Paulo Ferreira, o maior desafio foi adaptar a operação para um evento de porte continental.

“Já tínhamos a experiência em Portugal e Espanha, mas um Europeu exige maior capacidade logística, comunicação em múltiplos idiomas e integração de academias de diferentes países. Também foi necessário adaptar nossa operação às normas locais e conquistar a confiança de professores e atletas que já possuem um calendário competitivo tradicional na região”, afirmou.

Para alcançar esse objetivo, a PBJJF fortaleceu parcerias locais e contou com a atuação estratégica de Luís Assunção, coordenador dos eventos da Europa.

“Um ponto fundamental nesse processo tem sido o suporte do Luís, que atua como elo entre a federação e as academias locais, organizando a operação, fortalecendo relacionamentos e construindo as bases necessárias para que a PBJJF se estabeleça de forma sólida e duradoura na Europa”, acrescentou João Paulo.

Além dos desafios, o dirigente ressaltou o impacto positivo que o Europeu terá para atletas e academias.

“Para os atletas, trata-se da oportunidade de disputar um título europeu da PBJJF com reconhecimento internacional e inclusão no nosso ranking global e continental. Para as academias, o evento representa a chance de fortalecer vínculos com outras escolas do continente, criando intercâmbios e novas possibilidades de projeção. Esse Europeu será o marco inicial de uma presença ainda mais forte da PBJJF na Europa, abrindo caminho para um calendário sólido e crescente na região”, disse.

Sobre o que os participantes podem esperar, João Paulo destacou que a federação busca entregar uma experiência diferenciada.

“Os participantes podem esperar os mesmos pilares que construíram a identidade da PBJJF em todos os continentes: organização eficiente, cronogramas pontuais e hospitalidade marcante. Diferente de muitos campeonatos tradicionais que focam apenas na competição, nossa preocupação é com a experiência completa, desde a inscrição, suporte ao professor e estrutura no local, até o cuidado com o público e as famílias”, afirmou.

Para ele, o Europeu representa mais do que uma competição.

“Acreditamos que o Europeu da PBJJF trará ao continente não apenas mais uma competição, mas uma experiência internacional de qualidade, em que cada atleta e professor se sinta valorizado e parte de uma comunidade global em crescimento”, concluiu o presidente.