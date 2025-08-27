BTT celebra chegada de Delano ao UFC e olha para projetos sociais

Share it

A mítica escuderia Brazilian Top Team, equipe entre as mais tradicionais do mundo, vive momento de renovação.

Fundada em 2000, a BTT celebra seus 25 anos como uma equipe pioneira no MMA – foi a primeira a conquistar dois cinturões nos dois maiores eventos do mundo, UFC e Pride. Após viver seu auge nesse período e promover ídolos como Rodrigo Minotauro e Ricardo Arona, entre tantos, a equipe passou por um período de mudança de rota, voltando seu foco para o Jiu-Jitsu.

Porém, nos últimos sete anos, a escuderia liderada por Murilo Bustamante (campeão até 84kg do UFC em 2002) iniciou um processo de reformulação que culminou com a contratação de José Delano pelo UFC.

A renomada academia mudou a direção em 2016, passando a apostar em atletas iniciantes por meio de projetos sociais que priorizam formar cidadãos com valores e não apenas de campeões.

Naquele mesmo ano, Murilo se aposentou como treinador e escolheu como seu substituto na BTT Lagoa o faixa-preta de Jiu-Jitsu Vitor Pimenta, que também foi lutador profissional de MMA da equipe.

Segundo Pimenta, a atenção da matriz, no Rio de Janeiro, ficou focada mais no Jiu-Jitsu por um bom tempo, enquanto as afiliadas no exterior, como a do Canadá, liderada por Fabio Holanda, mantinham o foco no MMA, inclusive com atletas como Charles Jourdan, do UFC.

“Foi aí que o Murilo, o Giovanni Tonzano e a galera mais antiga da academia se uniram e formataram esse novo projeto que deu um gás maior na equipe, recebendo jovens atletas, muitos sem experiência, e iniciando uma grande jornada”, explica Vitor Pimenta.

A reconstrução do time de MMA na BTT, no QG à beira da lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, envolveu mudanças estratégicas e filosóficas.

“Queremos formar cidadãos íntegros que possam viver do esporte, seja lutando ou ensinando. Tornar-se campeão é consequência de uma base sólida e dos valores que implantamos. Nosso ambiente é leve, familiar, sem vaidades ou conflitos. Temos um lema: juntos somos fortes”, afirma o treinador.

A equipe não mantém contratos financeiros com os atletas, priorizando o comprometimento pelo time e não pelo lucro. Patrocínios e apoio de incentivadores garantem a sustentabilidade do projeto. A chegada de José Delano ao UFC é a maior prova do sucesso dessa nova empreitada.

“Essa conquista confirma que estamos no caminho certo. Delano é versátil, com jogo sólido, invicto por sete anos, campeão do Shooto e vencedor de seis lutas no LFA. Ele é sério, trabalhador, íntegro e se preocupa com outros membros da equipe. Hoje, ele se tornou um espelho para os demais”, destaca Pimenta.

A BTT mantém as lições de seu auge no passado para poder evoluir nessa nova fase. “Aprendemos com erros e acertos. O MMA evoluiu muito e seguimos em constante evolução. A parte mental é crucial, e por isso priorizamos um ambiente saudável e motivador”, explica Vitor.

O futuro da BTT Lagoa está repleto de desafios e oportunidades. Atletas como Wanderson Barcellos, Ricardo Tigrão, Marcos Vuvuzela e André Borges têm lutas marcadas em eventos nacionais, enquanto José Delano aguarda possível vaga no UFC Rio.

“A porta da academia está aberta para novos atletas, desde que estejam em sintonia com nossos valores. Nosso sonho é ampliar nosso projeto social, ajudar cada vez mais no desenvolvimento dos atletas e retomar de vez o protagonismo no MMA mundial”, conclui Pimenta.