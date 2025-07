Benefícios do Jiu-Jitsu para as mulheres, por Lucas Gripp

Share it

“Dez mulheres num horário de treino misto!”, surpreendeu-se o professor Lucas Gripp, nosso GMI em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. “É difícil um treino aberto aqui na escola ter mais mulheres do que homens no tatame. Muito orgulho dessas faixas-brancas!”, comemorou, referindo-se às guerreiras da foto acima.

Aproveitando o embalo desse treino marcante, GRACIEMAG pediu ao professor Gripp que listasse cinco benefícios que a prática do Jiu-Jitsu oferece às mulheres de uma forma geral. O faixa-preta respondeu de bate-pronto. Confira!

Defesa pessoal eficaz

Aprender a se defender através das técnicas da arte suave. Lembrando que o Jiu-Jitsu utiliza de ferramentas que permitem uma pessoa menor se defender de um potencial agressor de maior porte.

Aumento de confiança e autoestima

Ao aprender a se defender, você percebe a sua evolução ao lidar com os desafios diários nos treinos e na vida. A mudança vem de dentro para fora, a defesa nem sempre está nos movimentos técnicos, ela é muito presente no pensamento, nas ações e na mudança de mentalidade.



Melhora do condicionamento físico

Ganho geral em várias áreas: força, mobilidade, controle corporal, alongamento e respiração.

O tatame é uma válvula de escape

Com todas as funções que as mulheres desempenham na sociedade, o tatame acaba sendo um lugar onde se pode colocar para fora o estresse e ansiedade, saindo de lá com a cabeça mais leve e tranquila.



Novas amizades

Aumento de sua rede de contatos, compartilhando um espaço com outras mulheres com os mesmos objetivos e aprendizados.