Diego Gamonal, 20 anos como faixa-preta: “Deixe o lugar sempre melhor do que você encontrou”

Quando garoto, Diego Gamonal experimentou e competiu nas mais variadas modalidades esportivas, em Juiz de Fora. Até que deu uma primeira oportunidade ao Jiu-Jitsu, e se encontrou de vez. Ainda como faixa-branca, passou a treinar duas vezes por dia, com o então instrutor Ricardo Marques.

Após oito anos de muitos treinos e sucesso nas competições, tornou-se faixa-preta em 2006. Vinte anos depois, o professor da BTT analisa o que aprendeu de mais valioso.

“Desde o começo eu sentia que jamais pararia de treinar. Mas a decisão de viver do Jiu-Jitsu veio tarde, somente na faixa-preta”, conta Gamonal. “Aprendi muito com meu professor Ricardo Marques, muito além do ensino técnico e tático. Ele me ensinou disciplina, honestidade, paciência e persistência. Sempre o tive como exemplo. Ele sempre me mostrou como trabalhar duro, com honestidade e paciência.”

Os ensinamentos foram valiosos para o faixa-preta, que hoje lidera quatro unidades da BTT: o QG no Texas, em San Antonio, em Schertz e Austin, além de mais dez afiliadas no estado do Texas e em outros estados dos Estados Unidos.

O vínculo de Diego com a Brazilian Top Team começou em 2005, quando Ricardo Marques passou a integrar a equipe e Gamonal começou a frequentar a academia do mestre Murilo Bustamante no Rio de Janeiro. Faixa-marrom na época, ele intensificou os treinos com o ex-campeão do UFC e absorveu aprendizados que foram além do tatame.

Por influência de Murilo e de Ricardo, Gamonal se testou no MMA profissional, em 2007. Mas seguia no Jiu-Jitsu esportivo, onde era um dos lutadores de elite no Mundial da IBJJF em Long Beach, e em torneios como o Pan e o Mundial Sem Kimono.

A mudança para os Estados Unidos começou a ganhar forma também a partir de 2007. Foi quando o Mundial passou a ser realizado na Califórnia, e Gamonal viajava todo ano para competir, dar aulas e ministrar seminários. Em 2011, por intermédio de Marcelo Perdomo, surgiu o convite para comandar uma filial da BTT em Dallas. Em janeiro de 2012, nascia a BTT Plano.

“Não foi fácil. Era tudo novo, em uma cidade que não conhecia e sem conhecer ninguém. Eu não tinha alunos, não sabia falar inglês e comecei a academia do zero, sem ninguém matriculado”, recorda Gamonal. “O primeiro ano foi o pior. Pensei várias vezes em desistir, mas como aprendi no Jiu-Jitsu, desistir não é uma escolha. Quanto mais eu treinava duro para minhas lutas, menos eu pensava no resto.”

Após dois anos e meio no Texas, adquiriu sua própria academia em San Antonio, que se tornou o quartel-general da BTT Texas. Ele, hoje, auxilia Murilo Bustamante na orientação e organização das afiliadas no país.

“Todos os professores são faixas-pretas de alta qualidade. Fazemos visitas constantes e treinamentos técnicos e administrativos. Hoje eu tento passar adiante o que aprendi com meus professores: confiança no seu trabalho, honestidade e persistência”, resume Diego, que se alimenta de uma filosofia poderosa.

“A minha missão de vida aqui é fazer meus alunos tentarem ser melhores a cada dia, em todos os aspectos da vida. O meu foco é me superar a cada dia, e deixar as portas abertas por onde passar. Minha dica de faixa-preta é: deixe o lugar sempre melhor do que você encontrou.”

Confira, a seguir, uma das armadilhas favoritas de Gamonal. Oss.