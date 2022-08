Antes do ADCC, Roosevelt Sousa vence Yuri Simões no Fight to Win

Share it

Na última sexta, 29 de julho, Roosevelt Sousa topou um grande desafio de última hora. Com pouquíssimos dias de antecedência, o faixa-preta de Roberto “Cyborg” Abreu aceitou medir forças contra Yuri Simões no Fight to Win 207, em Dallas, no Texas.

Contra o bicampeão mundial do ADCC em 2015 e 2017, Roosevelt decidiu usar a estratégia de atacar o tempo inteiro. O duelo foi de oito minutos de duração, onde só valia a finalização e não havia contagem de pontos.

Depois de um duelo em pé nos primeiros minutos, o paraibano decidiu fazer guarda para atacar Yuri. Ao atuar por baixo, ele quase foi capaz de encaixar um triângulo, defendido rapidamente pelo atleta de Caio Terra. Roosevelt, então, buscou abrir espaços até ver a possibilidade de atacar o pé de Yuri três vezes.

Primeiro, durante a guarda 50/50, ele encaixou a botinha, depois tentou uma chave de calcanhar e por fim voltou para o ajuste da chave de pé. Ao cabo do duelo, o representante da escola Fight Sports foi declarado campeão por decisão dos juízes.

“Estou confiante por causa do camp para o ADCC e venho melhorando meu Jiu-Jitsu, meu wrestling e meu físico constantemente. É difícil me parar quando estou treinado. Estava querendo muito uma oportunidade para lutar contra um grande atleta antes do ADCC e eu me mantenho sempre treinando para quando aparecer a oportunidade”, detalha Roosevelt, antes de analisar Yuri:

“O Yuri é um grande atleta que já venceu o ADCC duas vezes, tem muita experiência no grappling. Fiquei feliz de ter tido essa oportunidade de lutar com ele, porque foi um ótimo aquecimento para o ADCC”, comenta.

O campeão agora volta a sua rotina de treinamento em Miami, na Flórida, ao lado do time profissional de competição liderado por Cyborg e companhia.