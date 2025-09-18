A trajetória de Ricardo Vieira Jr., da formação de campeões no Brasil ao aprimoramento nos EUA

Share it

A jornada no Jiu-Jitsu é uma fusão de dedicação, técnica e legado. Para o faixa-preta Ricardo Vieira Junior, essa trajetória, iniciada nos tatames em 2004, culminou na conquista da tão almejada faixa-preta 15 anos depois. Com essa graduação, abriu-se um novo capítulo: a oportunidade de moldar uma nova geração de talentos em Curitiba, Paraná, marcando um impacto significativo na comunidade do esporte.

Em 2018, Ricardo Vieira Junior teve a oportunidade de assumir sua primeira turma, um passo natural após anos de dedicação e a consolidação de sua graduação. Em 2019, o convite do renomado Professor Luiz Assumpção para liderar as turmas de adultos e crianças na prestigiada Gracie Barra Água Verde solidificou seu papel como instrutor e mentor, onde seu trabalho começou a render frutos expressivos.

Os resultados de sua metodologia de ensino são evidenciados pelas conquistas de seus alunos em competições de alto nível. Em 2024, dois de seus pupilos demonstraram performance excepcional no cenário nacional. Nicolas da Nova, competindo na categoria Infanto-juvenil 1 faixa-amarela, não apenas obteve destaque em diversos Opens da IBJJF/CBJJ, mas também assegurou a primeira posição no ranking geral de sua divisão. Paralelamente, Anderson Bittencourt Lima alcançou êxito similar na competitiva categoria adulto pena faixa-branca, culminando o ano de 2024 como o líder do ranking da IBJJF/CBJJ em sua categoria.

O rol de conquistas se estende a Gabriella Miranda, cuja performance no Campeonato Brasileiro de 2024 foi particularmente notável. Além de sagrar-se campeã brasileira em sua categoria, Gabriella vivenciou um momento ímpar ao ser graduada à faixa azul pelo próprio professor, no pódio da competição. Este ato simboliza a profunda conexão e o reconhecimento do empenho e dedicação da atleta.

“A satisfação de testemunhar o êxito de um aluno é comparável à de uma vitória pessoal”, afirma Ricardo Vieira Junior. “A graduação de Gabriella no pódio representa um marco indelével em minha trajetória, encapsulando a essência do nosso esporte: a superação e a transmissão de valores.”

Atualmente, Ricardo Vieira Junior empreende um novo capítulo em sua jornada, dedicando-se a uma temporada de aprimoramento técnico na Gracie Barra Cedar Park, Texas, nos Estados Unidos. Esta imersão na cena do Jiu-Jitsu norte-americano oferece uma valiosa oportunidade para aprofundar conhecimentos, trocar experiências e, consequentemente ajudar o time de competição da escola a conquistar novos desafios.

Mesmo à distância, o professor mantém-se atento ao desenvolvimento de seus atletas no Brasil, enquanto se prepara para os desafios futuros. A trajetória de Ricardo Vieira Junior, que teve início nos tatames de Curitiba, é um testemunho da dedicação e do impacto que um mestre pode ter na formação de campeões e na perpetuação do legado do Jiu-Jitsu.