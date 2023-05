Entenda o que pode ser definido na 2ª audiência do caso Leandro Lo

Share it

O caso de Leandro Lo, assassinado em agosto do ano passado com um tiro na cabeça, segue na grande imprensa e na justiça. Após os depoimentos feitos em março, a segunda audiência será realizada nesta terça 23 de maio, às 16h45min, no Tribunal da Justiça de São Paulo. De acordo com as previsões, devem ser ouvidas as últimas testemunhas de defesa e de acusação, além do réu, o PM Henrique Velozo, detido desde 22 de agosto de 2022.

Após a audiência, as partes vão apresentar memoriais (razões finais) e o juiz vai decidir se o réu vai para o tribunal do júri ou não. Depois da decisão, o réu ainda poderá recorrer e, apenas depois do recurso, é marcado a audiência no tribunal.

O réu se entregou à Corregedoria em agosto de 2022. No mesmo ano, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o PM e o tornou réu pela morte do saudoso campeão Leandro Lo.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o policial por homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras do homicídio apontadas pelo órgão foram: por motivo torpe; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; e à traição, de emboscada. A justiça aceitou a denúncia e converteu a prisão temporária de 30 dias do policial para a prisão preventiva.

O crime ocorreu na madrugada de 7 de agosto, um domingo, durante festa no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo. Leandro Lo foi baleado na cabeça pelo policial Velozo após uma confusão na casa noturna. Leandro foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu.