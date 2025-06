9 superlutas que fazem sentido após o Mundial de Jiu-Jitsu 2025

Share it

A temporada da elite do Jiu-Jitsu esportivo teve seu ápice com o Campeonato Mundial da IBJJF, no início de junho, e o tabuleiro da faixa-preta foi chacoalhado pelos resultados de alguns astros e estrelas.

Em conversa entre nossa equipe e comentaristas parceiros de GRACIEMAG, lançamos, a seguir, alguns combates que fariam sentido na sequência do ano. São revanches, lutas inéditas e reprises das finais do Mundial, capazes de atrair a plateia e estourar a audiência de qualquer evento de lutas.

E você, fiel leitor? Que lutas gostaria de ver, neste imaginário e promissor card dos sonhos? Você comenta… Oss!

Um card dos sonhos para 2025/2026:

Erich Munis x Nicholas Meregali

Jansen “Nenego” Gomes x Gustavo Batista

Tainan Dalpra x Mica Galvão

Diego Pato x Diogo Baby Shark

Mayssa Bastos x Mia Funegra

João Mendes “Bisnaga” x Meyram Maquiné

Gutemberg Pereira x Adam Wardzinski

Larissa Dias x Tayane Porfírio

Gabi Pessanha x Beatriz Souza (ouro em Paris-2024 no judô)

E o seu card, como seria? Oss!