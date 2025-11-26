6 dicas para você se tornar campeão, por Enzo Batista

Share it

Craque da equipe 617 BJJ, o faixa-preta Enzo Batista revela a seguir conselhos valiosos que vão ajudar você a conquistar a medalha de ouro nas grandes arenas. Confira!

1. Treine com propósito

No Jiu-Jitsu, a diferença entre um atleta comum e um campeão está no objetivo de cada treino. Não basta apenas “rolar” ou repetir posições sem objetivo. Cada treino deve ter uma função específica: aprimorar uma técnica, corrigir um ajuste, testar uma estratégia nova ou melhorar o ritmo de luta. Definir metas diárias ajuda a transformar seus sonhos em objetivos reais

2. Cuide do corpo fora do tatame

Um corpo preparado e saudável é a base de um bom desempenho. Ser campeão exige mais do que força e técnica: requer recuperação, nutrição e descanso adequados. Durma bem, mantenha-se hidratado e siga uma alimentação equilibrada. Trabalhe fortalecimento, mobilidade, prevenção de lesões. Invista em si, assim você garante longevidade no esporte.

3. Desenvolva uma mentalidade forte

A mente é um campo de batalha muito importante, acredito que 90% da luta estão no aspecto mental. Muitos atletas tecnicamente talentosos não alcançam o topo por falta de controle emocional ou foco competitivo. Trabalhe sua mentalidade, visualize suas lutas, imagine-se vencendo, pratique o controle da sua respiração e aprenda com as derrotas sem se abalar. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Se possível, faça um acompanhamento com um profissional de psicologia.

4. Disciplina

Disciplina é a base de tudo. Ela é o que faz você treinar quando está cansado, manter constância mesmo sem motivação e repetir posições até dominar os detalhes que ninguém vê. Um atleta disciplinado não depende apenas de inspiração, ele segue a rotina, cumpre o seu dever e respeita os processos. Disciplina transforma intenção em resultado e sonhos em objetivos concretos.

5. Controle do ego

O ego pode ser o maior obstáculo na evolução de um atleta. Ele faz você acreditar que já sabe o suficiente, que não precisa corrigir erros ou que está acima de tudo. Campeões têm que entender que perder no treino não diminui ninguém, pelo contrário, ajuda você a melhorar. Ajuda a enxergar os erros que cometemos, que não são vistos quando só se ganha treino. Controlar o ego é sinal de maturidade. É colocar a evolução acima do orgulho e a verdade acima da vaidade. Quem domina o ego domina o próprio caminho e abre espaço para se tornar um verdadeiro campeão.

6. Conheça as regras

Um verdadeiro competidor domina não apenas a técnica, mas também as regras. Saber pontuar, entender punições, vantagens, punições e critérios de desempate faz toda diferença em uma luta apertada. Muitos atletas perdem por detalhes que poderiam ser evitados simplesmente por desconhecimento da regra. Quando você conhece as regras, luta com mais inteligência, evita erros desnecessários e aproveita oportunidades que passam despercebidas para quem não estuda. Ou seja, conhecer a regra é fundamental!