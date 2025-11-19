4 ouros e uma lição ainda mais valiosa, por Bruno Jacaré

Share it

O faixa-preta Bruno Jacaré Dias se mudou para os Estados Unidos em 2017. Em 2023, realizou o sonho de abrir a sua própria academia, a KAIZEN Brazilian Jiu-Jitsu, na cidade de Norwell, em Massachusetts. Admirado por sua capacidade de trabalhar tanto com crianças, ensinando hábitos que moldam o caráter, quanto com adultos, oferecendo aulas desafiadoras, Bruno também chama atenção com performances arrasadoras nos campeonatos. Neste mês de novembro, o faixa-preta conquistou quatro medalhas de ouro no New York Fall, disputando o evento com e sem kimono, e finalizando combates com o seu emblemático armlock voador. GRACIEMAG conversou com o campeão.

Quatro ouros! Como você analisa a sua trajetória no New York Falls da IBJJF?

BRUNO JACARÉ: As lutas foram iradas, principalmente a semi e a final do absoluto de kimono. Enfrentei dois alunos do Lucas Lepri, que são das categorias superpesado e pesadíssimo. Consegui ter uma ótima performance. Foi muito maneiro sair do tatame e ver gente vindo falar comigo, disseram que esse tipo de desafio representa o Jiu-Jitsu na sua forma pura. Um magrinho conseguir vencer um gigante usando técnica.

Quatro ouros mostram que você está afiadíssimo, porém, ao mesmo tempo podem “cegar” o campeão no que diz respeito à constante evolução… O que você percebeu que ainda pode ajustar no seu jogo?

Venho competindo desde novo, minha primeira luta profissional de vale-tudo foi em 2006. Desde essa época, aprendi com meu sensei de Jiu-Jitsu e judô que toda vez que venço uma competição devo treinar ainda mais. Conquistei esses quatro ouros no final de semana e na segunda, às 6h da manhã, abri a academia e já estava treinando. Essa lição eu agradeço ao meu primeiro sensei, Marcelo Mercúrio. Ele me ensinou que o peso de ser campeão seria treinar ainda mais e mostrar para as pessoas o motivo que me transformou num vencedor. Tenho vivido com essa mentalidade a minha vida toda. Se eu perder, vou treinar muito no dia seguinte. Porém, se eu for campeão, vou treinar muito mais!