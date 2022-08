UFC anuncia volta ao Brasil em janeiro de 2023

Share it

O Ultimate tem data marcada para voltar ao Brasil. A organização confirmou nesta quarta-feira que o UFC 283 será disputado em 21 de janeiro, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. O evento será o primeiro pay-per-view de 2023. Ainda não há lutas confirmadas no card.

Será a 11ª edição do evento de Dana White no Rio de Janeiro. A última vez que o UFC desembarcou na Cidade Maravilhosa foi em maio de 2019, quando Jéssica Bate-Estaca fez jus ao apelido e nocauteou Rose Namajunas para conquistar o cinturão peso-palha. Em território brasileiro, o card mais recente foi disputado em março de 2020, em Brasília.

Na ocasião, Charles Do Bronx, que ainda escalava rumo ao título do peso leve, finalizou o americano Kevin Lee com uma guilhotina. O evento foi realizado sem a presença do público, por conta da pandemia.

Palco em que ídolos do esporte, como Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida, Maurício Shogun, Rodrigo Minotauro e Amanda Nunes brilharam, o Rio de Janeiro sediou um card da organização pela primeira vez em 2011. No embalo após nocautear Vitor Belfort de forma antológica, Anderson Silva sacudiu uma multidão de fãs na antiga HSBC Arena, atual Jeunesse Arena. O Aranha nocauteou o japonês Yushin Okami e defendeu o cinturão do peso médio.

O ano de 2023 marca o começo de uma nova era do MMA no Brasil. Como a organização não chegou a um acordo com a TV Globo para a renovação do contrato, a Band acertou com o Ultimate e terá o direito de transmissão de 12 eventos anuais. O UFC também anunciou a chegada do Fight Pass, no país. A plataforma é o próprio serviço de streaming da franquia e dará acesso a todos os eventos – numerados e Fight Nights – além de programas exclusivos.

O presidente do UFC Dana White celebrou o acordo com a Band e comentou a importância do acordo para o crescimento do consumo de MMA no Brasil.

“Quem acompanha esse esporte sabe a importância do Brasil para as artes marciais mistas e para o UFC” apontou Dana. “O Brasil é um dos nossos maiores mercados e produziu alguns dos melhores atletas que este esporte já viu. O Fight Pass vai levar nosso negócio para o próximo nível, entregando todo o nosso conteúdo diretamente aos nossos fãs. Além disso, estamos nos unindo à Band, uma das maiores emissoras do Brasil, que vai proporcionar uma exposição massiva para o UFC e nos ajudar a aumentar nossa base de fãs e tornar este esporte maior do que nunca. E, finalmente, estou feliz em anunciar que voltaremos ao Brasil em 21 de janeiro para o UFC 283. Este será um evento que vocês não vão querer perder – vejo todos vocês lá!”, finalizou o presidente do UFC.