Serra Gaúcha recebe décima etapa da Copa Prime

No próximo 5 de outubro, a Serra Gaúcha será palco da X Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo do Município de Farroupilha. A etapa terá peso e qualificação 2 estrelas para o Ranking Prime 2025 e para o Ranking Grand Prime, atraindo os melhores atletas da temporada.

A X Etapa promete disputas eletrizantes e será decisiva para quem almeja os títulos de maior mérito esportivo do Estado, além da última oportunidade de conquista do GOLD CARD para a Copa dos Campeões.

Com apoio da Prefeitura pelo terceiro ano consecutivo, a X Etapa integra a Trilogia Grand Prime, composta pela IX, X e XI Etapas do circuito. Os campeões das categorias específicas serão laureados com o título de Campeão da Grand Prime, além de conquistarem a pré-classificação para a Copa dos Campeões, o evento máximo da temporada, marcado para o dia 7 de dezembro, quando estará em disputa o cinturão mais cobiçado do Sul do País.

Vale lembrar que na temporada 2025 a Pro Sports BJJ e o Instituto Incentiva disponibilizaram R$ 338.100,00 em premiação aos atletas, contemplando passagens nacionais e internacionais, premiações em dinheiro, inscrições em eventos e honrarias.

As equipes campeãs também serão agraciadas com títulos e premiação em dinheiro de R$ 8.500,00.

Garanta sua presença na #10PRIME2025 no dia 05 de Outubro!

Acesse www.prosports.soucompetidor.com.br.

Utilize o cupom GracieMagSerra e confirme a sua vaga!