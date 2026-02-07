Notícias

Reinaldo Luiz e a busca pela primeira colocação no ranking da IBJJF

07/02/2026    |    Escrito por: News Room

“Persistência, foco constante… Isso leva ao sucesso! Não importa se vai demorar. Com esses atributos, o atleta chegará ao topo do pódio e vai se manter por lá durante um bom tempo. Tento fazer meus alunos enxergarem isso em mim. Assim, conquisto a confiança dos mesmos para que eles sigam minhas palavras e acima de tudo minhas ações”, conta o campeão Reinaldo Luiz.

Nesta entrevista exclusiva, Reinaldo conta como vem perseguindo a primeira colocação no ranking da IBJJF em sua categoria, explica como a frase “ninguém se importa” pode ser a chave para a liberdade mental de um atleta, e detalha como os pilares da família e do esporte sustentam sua evolução constante no Jiu-Jitsu. Confira!

GRACIEMAG: Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece à comunidade onde ele atua?
REINALDO LUIZ: Creio que o professor exerce um papel fundamental na comunidade onde atua, ele se torna professor, pai, conselheiro e quase sempre a pessoa em quem seus alunos mais confiam, as funções de um professor vão desde a correção de uma técnica até um conselho que vai mudar a vida de alguém.

Você tem uma carreira vitoriosa como competidor. Quais foram as suas principais conquistas e o que você aprendeu com elas?
Minhas maiores conquistas não são exatamente minhas medalhas, mas sim o aprendizado que adquiri viajando ao redor do mundo, conhecendo culturas distintas e aprendendo com elas. Ter ido para europa, ásia e américas através do Jiu-Jitsu ajudou muito na minha formação.

Voltando ao trabalho à frente do dojô, qual é o segredo para transformar um atleta mediano num grande campeão?
A persistência, o foco constante, isso leva ao sucesso. Não importa se vai demorar mais que um ou outro, mas, com esses atributos, o atleta chegará ao topo do pódio. Tento fazer meus alunos enxergarem isso em mim, assim conquisto a confiança dos mesmos para que eles sigam minhas palavras e acima de tudo minhas ações.

Você costuma dizer que a sua vida tem como base dois pilares fundamentais: a família e o Jiu-Jitsu. Fale um pouco sobre o seu estilo de vida e como isso fomenta a sua evolução constante.
Toda minha vida foi construída em torno desses dois pilares, o BJJ me ensinou muito, às vezes com lições duras mas também me dando alegrias. Já minha família é o motivo pelo qual eu vivo hoje e sinceramente sou muito grato ao Jiu-Jitsu por isso também, pois ele me ensinou várias coisas que aplico fora do tatame para ser um homem, marido e pai melhor.

Qual é a frase motivacional que você gosta de repetir para você mesmo quando está passando por uma situação difícil na carreira?
É até engraçado pensar sobre isso pois uma frase nada legal me ajuda bastante: “Ninguém se importa.” Quase sempre na vida de um atleta e de uma pessoa no geral nos colocamos em situações difíceis pois queremos agradar ou ter a aprovação de pessoas que não estão nem aí para nós, até porque para as pessoas que nos amam, os resultados bons ou ruins não vão diminuir o sentimento delas, e, como eu falo, “na segunda-feira tudo volta ao normal.”

Como você se define como professor de Jiu-Jitsu? E quais as dicas que você costuma dar a quem tem o sonho de se tornar um professor relevante?
Eu me defino um professor “eterno aprendiz”, por mais que já tenha dez anos dando aulas eu não consigo impor só o que eu quero, eu converso, pergunto e tento me adaptar a limitações ou necessidades dos alunos para ensiná-los o que eles realmente precisam aprender. Meu conselho é: escute mais seus alunos, e assim como você pede que eles deixem a vaidade fora do tatame para aprender, nós professores, também precisamos fazer o mesmo.

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?
Eu conto minha história, eu passei mil coisas que poderiam ter me tirado dos tatames e eu nunca abandonei, isso nunca passou pela minha cabeça e no final eu sempre me senti bem por ter feito essa escolha.

Qual é o seu grande objetivo para o futuro da carreira?
Como hoje vivo nos Estados Unidos, planejo crescer no esporte aqui, continuar crescendo como atleta e professor e em breve até abrir uma academia minha e colocar em prática alguns projetos que tenho em mente como tentar introduzir o BJJ nas forças militares. Na parte de atleta competidor quero chegar com meu nome em primeiro no ranking mundial da IBJJF, em minha categoria.

