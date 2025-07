Os benefícios do protetor bucal para os praticantes de Jiu-Jitsu

Share it

Formado em Comércio Exterior, o faixa-marrom de Jiu-Jitsu Fabio Asse Gonçalves (foto acima) traz para o Brasil o protetor bucal americano SISU e revela na entrevista a seguir os motivos para você, praticante da arte suave, adquirir produtos que protegem os dentes e a boca de uma forma geral. “Nós, da SISU, entendemos que um protetor bucal não deve atrapalhar a sua luta, mas sim ser um aliado. Com todos seus atributos, nosso protetor é tão confortável que você esquece que está usando, pode rolar à vontade, sem aquele incômodo que atrapalha sua concentração. É incrível!”

O que você costuma dizer aos praticantes de Jiu-Jitsu que ainda têm alguma resistência em utilizar protetor bucal durante os treinos?

FABIO ASSE GONÇALVES: O protetor bucal sempre foi associado a algo incômodo, ou mesmo um acessório “secundário”. Até algum tempo atrás, ou você moldava um protetor personalizado com o dentista – que é um excelente protetor, porém geralmente muito espesso e um processo mais demorado e custoso (passar pelo dentista, extrair o molde, enviar para a fábrica e finalmente receber o protetor), ou adquiria um convencional de EVA no mercado – também geralmente grossos e desconfortáveis.

Devido a percepção de o protetor bucal ser um acessório secundário, aliado a essas características acima, no fim das contas, muita gente preferia deixar o bucal de lado, mesmo sabendo dos riscos — aquele famoso ‘só vai’, sabe?

Sempre reforçamos aos atletas de Jiu-Jitsu que a espessura fina e o material diferenciado do protetor bucal SISU trazem uma inovação inédita – pois promovem o conforto que eles esperam durante os treinos e as competições, sem deixar de lado a proteção. Como oferecemos uma garantia de satisfação de 30 dias, os atletas se sentem confiantes a experimentar e nosso índice de satisfação hoje é de mais de 97%.

Quais são as vantagens do protetor bucal SISU em comparação aos protetores de outras marcas?

O protetor bucal SISU se destaca em 5 pontos principais quando comparado aos concorrentes:

FORÇA e RESISTÊNCIA, devido a tecnologia patenteada DIFFUSIX ™, que dissipa toda a força de impacto recebida, evitando maiores danos concentrados em uma única área.

CONFORTO, pela espessura superfina de 1.6mm – 2.4mm, que torna SISU o protetor bucal mais fino do mercado – graças ao termo polímero de grau médico que SISU é fabricado.

HIGIENE, principalmente para as crianças, pois com um protetor confortável e perfeitamente ajustado à boca, não há necessidade de removê-lo com as mãos sujas e suadas o tempo todo.

REMOLDABILIDADE, pois graças ao seu material exclusivo, o protetor pode ser remoldado até 20 vezes. Isso é excelente principalmente para crianças (que não perdem o protetor à medida que crescem) e também atletas com aparelho ortodôntico (que é outra grande vantagem dos protetores SISU, o fato de poderem ser utilizado por atletas nessa condição).

Por fim a LIBERDADE, pois entendemos que um protetor bucal não deve atrapalhar sua luta, mas sim ser um aliado. Com todos seus atributos, o protetor é tão confortável que você esquece que está usando, pode rolar à vontade, sem aquele incômodo que atrapalha sua concentração. É incrível!

Qual é a história do protetor bucal SISU? Ou seja, como surgiu a ideia do produto? Como ele foi modernizado e aperfeiçoado ao longo do tempo? Quando se destacou da concorrência?

A inventora do protetor bucal SISU percebeu a dificuldade de comunicação em atletas de esportes coletivos nos Estados Unidos que precisavam usar protetor bucal. Reuniu então um time de cientistas e dentistas com o objetivo de produzir um produto disruptivo no mercado e, em 2015, patenteou e lançou o protetor bucal SISU. Em 2017 a empresa entrou na lista INC 5000 (5.000 empresas Americanas de maior crescimento), e desde então teve uma expansão mundial muito significativa.

Decidi trazer o produto ao Brasil quando tive a mesma visão do problema de conforto e comunicação na minha equipe. Pratiquei Hockey minha vida toda e sou formado em comércio exterior, por isso achei um match perfeito trazer um produto tão disruptivo para o mercado brasileiro.

Toda essa inovação sempre posicionou a marca como pioneira, sendo que hoje existem alguns poucos similares no mercado, porém, por não usarem o mesmo material, acabam não proporcionando os mesmos benefícios.

Fale um pouco sobre a questão do design, das cores… Além da eficiência, a questão estética ajudou a conquistar o público do Jiu-Jitsu?

Sem dúvida! Apesar da maior parte do nosso público ser masculino, encontramos no público feminino – de forma mais destacada – uma enorme apreciação pelo protetor bucal SISU não as deixar com um “bocão” (risos). Ou seja, o protetor ajuda muito na estética da atleta.

Os protetores são vendidos em diversas cores e modelos, sendo branco a cor preferida, e as outras opções passam por preto, azul, verde, e até mesmo vermelho, laranja ou amarelo-neon fluorescente para quem quer um destaque a mais no tatame.

Como o leitor da GRACIEMAG pode adquirir um protetor bucal SISU?

Procuramos proporcionar uma experiência Premium ao nosso cliente desde o início da busca online por um protetor bucal. Por isso trabalhamos muito forte na experiência de compra com uma navegação agradável, checkout seguro, parcelamento sem juros e atendimento humanizado.

O site direto é: www.sisuprotetorbucal.com.br

Mas o leitor da GracieMag também nos encontra nos principais marketplaces – Mercado Livre, Amazon, Netshoes e Centauro.

Quanto dura um protetor bucal geralmente? E quais são as dicas para conservá-lo e higienizá-lo?

SISU é o único protetor bucal que oferece uma garantia de 1 ano, a mais extensa do mercado. A troca é recomendada ao fim desse período, no entanto diversos dos nossos atletas preferem utilizar um pouco mais de tempo, pois o material – quando bem cuidado – costuma ainda estar em excelentes condições.

Como todos os materiais da natureza, a eficácia se perde com o tempo. Por isso recomendamos que o atleta não se permita extrapolar muito este período, para que a segurança bucal não se comprometa.

A higienização deve ser feita sempre após o uso, com uma escova macia e pasta não abrasiva. Mas sabendo que nem sempre isso está em mãos depois do treino, é muito importante que pelo menos, ao final da atividade, o atleta lave bem o bucal com água doce, e depois ao chegar em casa limpe-o bem com escova e pasta.

Os protetores da SISU são utilizados por atletas de diferentes esportes. E até mesmo para casos de bruxismo… Existe diferença em termos de modelo para cada tipo de modalidade? Ou o mesmo protetor serve a todas as modalidades esportivas?

É verdade, existem diferenças sim. Temos quatro modelos esportivos, o GO (Modelo de entrada, que protege somente de canino a canino – área onde ocorrem 90% das lesões dentárias), o AERO (preferido dos atletas de Jiu-Jitsu, pois une todas as características principais de conforto e proteção com um preço bastante atraente, o 3D (Também muito usado no Jiu-Jitsu, uma versão mais nova que já vem pré-moldada, para atletas que preferem o máximo de praticidade na moldagem) e por fim o MAX (o mais espesso da linha, indicado para modalidades de contato direto).

Às vezes acontece de o atleta lutar Jiu-Jitsu e também MMA, nesses casos recomendamos o MAX. Porém para o atleta focado 100% em Jiu-Jitsu, os dois modelos intermediários – AERO e 3D – atendem perfeitamente.

Caso o atleta lute Jiu-Jitsu e tenha bruxismo, temos a nossa linha SOVA protetores bucais noturnos, que atende este público com as mesmas características do modelo esportivos de proporcionar conforto e proteção.