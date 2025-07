Pedro Marinho conquista cinturão do BJJ Stars em GP com lutas de 7 minutos

Share it

O BJJ Stars 16, realizado no sábado 26 de julho, coroou Pedro Marinho como campeão do Grand Prix absoluto No Gi. O faixa-preta da Gracie Barra mostrou frieza e técnica apurada, vencendo adversários duros para levantar o cinturão e faturar o prêmio de R$ 100 mil, em São Paulo.

A final do torneio foi contra Yatan Bueno, atleta que surpreendeu ao eliminar nomes consagrados como Roberto “Cyborg” Abreu e Haisam Rida. Marinho manteve a postura agressiva desde o início do combate, buscando quedas e controle por cima. O momento decisivo veio aos seis minutos, quando encaixou uma guilhotina precisa, obrigando Yatan a bater.

Antes da final, Marinho já havia superado Devonte Johnson nas quartas de final, em uma luta equilibrada decidida na decisão dos árbitros. Na semifinal, o campeão enfrentou o explosivo Fabricio Andrey “Hokage”, também garantindo a vitória por decisão após disputa intensa e estratégica.

No caminho até a final, Yatan Bueno brilhou com uma vitória dominante sobre Cyborg, nas quartas, e um triunfo por 2 a 0 sobre Haisam Rida, garantindo sua vaga na disputa do título.

Superlutas de alto nível

O BJJ Stars 16 foi marcado por superlutas eletrizantes. Entre as mulheres, Julia Alves venceu Ana Rodrigues em duelo tático, decidido por vantagem, 1 a 0. Ana foi penalizada por falta de combatividade nos segundos finais, o que deu o triunfo para Julia. Na divisão dos médios, Thalyta Silva manteve o cinturão ao derrotar a promissora Helena Crevar por 2 a 0, controlando bem as ações da luta.

Meyram Maquiné superou Leo Souza por 2 a 0 em luta equilibrada. Sergio Rios finalizou Luiz Marques com um estrangulamento de gola aos 2 minutos, enquanto Pablo Oliveira garantiu a vitória por 2 a 0 sobre Mateo Ruiz, com domínio no jogo de quedas e passagem de guarda.

Outro destaque da noite foi a faixa-roxa Lívia Barasine, que raspou, passou a guarda, montou e finalizou Eduarda Muniz com um armlock aos 5min58s.

O formato do GP sem kimono buscou trazer dinamismo às lutas, com sete minutos de combate e pontuação válida desde o início. A mistura de nomes consagrados e jovens talentos resultou em lutas empolgantes.

Com a vitória, Pedro Marinho se consolida como um dos grandes nomes da nova geração, unindo um jogo agressivo em pé, transições rápidas no chão e finalizações afiadas. A conquista do GP absoluto no BJJ Stars 16 entra para sua galeria de feitos no Jiu-Jitsu. Oss!