PBJJF premia jovem Yamasaki e os grandes campeões no Sul-Americano e Pan

A organização Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) realizou em 16 de agosto dois de seus maiores eventos na temporada: o Pan-Americano, em Maryland (EUA), e o Sul-Americano, em Itapema (SC).

Nos Estados Unidos, o destaque foi Enzo Yamasaki, filho de Fernando e sobrinho de Mario Yamasaki, ex-árbitro do UFC. Competindo na faixa-marrom, Enzo conquistou o título no peso e no absoluto – com e sem kimono – consolidando seu nome como uma das jovens promessas do Jiu-Jitsu internacional.

No Brasil, o protagonismo foi de João Vitor Machado, que brilhou no adulto faixa-preta, levando o ouro tanto na categoria quanto no absoluto. Outro nome de peso foi o de Cristiano Freitas, representante da Six Blades Brasília, que dominou o master 1, garantindo também o duplo título de campeão peso e absoluto.

A realização simultânea de dois grandes eventos reforça o projeto de internacionalização da PBJJF, que segue conectando atletas em diferentes continentes e consolidando sua marca como uma das principais federações do esporte.

Confira os resultados oficiais do Pan-Americano e do Sul-Americano da PBJJF nos links da organização:

Resultados Pan-Americano PBJJF 2025: https://pbjjf.smoothcomp.com/en/event/23505/results

Resultados Sul-Americano PBJJF 2025: https://pbjjf.smoothcomp.com/pt_BR/event/24412/results